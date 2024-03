BBB 24: Equipe de Fernanda reage após notícia de que ela já foi presa

Equipe de Fernanda revela resultado de processo de quando ela foi detida pela polícia no Rio de Janeiro: ‘Eletricista nas horas vagas'

A equipe da sister Fernanda, do BBB 24, reagiu às notícias de que ela já foi detida pela polícia do Rio de Janeiro. Em um post nas redes sociais, eles confirmaram o caso e confirmaram que tudo já foi arquivo e resolvido.

Tudo começou quando a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, contou que Fernanda foi detida há algum tempo por furto de energia elétrica - o famoso ‘gato de energia’ - e teve que pagar fiança para ser liberada. O caso já foi arquivado e ela fez um acordo com o Ministério Público para ter sua ficha limpa novamente.

Com a repercussão do assunto, a equipe de Fernanda relembrou o vídeo de apresentação dela no Big Brother Brasil. Na época, ela brincou sobre ter sido eletricista - o que seria uma referência ao caso policial.

"“Eletricista nas horas vagas…” não podemos dizer que ela não foi verdadeira desde a chamada né?! Brincadeiras a parte, o processo foi arquivado após pagamento de multa com cestas básicas", informaram.

Fernanda alfinetou Ana Clara

Um momento protagonizado por Fernandadurante o Almoço do Anjo deste domingo, 24, deu o que falar na web. A confeiteira participou do Almoço do Anjo de Pitel e deu uma resposta atravessada para Ana Clara, durante uma ação de patrocinador, que estava sendo comandada pela apresentadora.

Ao interagir com a carioca, Giovanna e Leidy, convidadas pelo Anjo da semana, Ana Clara brincou sobre Fernanda estar de viseira dentro do estúdio. "E Fernanda, que não tirou a viseira?", disse a ruiva.

"Ah, por quê? É pra tirar? Chamaram no ponto aí? Não, isso aqui é marca registrada", disparou a modelo dando risada depois. "Claro que não, eu que estou te zuando", respondeu a apresentadora. "Não, isso aqui é marca registrada", acrescentou Fernanda.

Em seguida, Ana elogiou a roupa da sister: "Ficou bonita de cinza, gostei!". "Gostei da cor, nunca tinha usado muito, gostei", confessou a carioca. "E combinou com a viseira", pontuou a ex-BBB 19. "E combina com a minha viseira", repetiu Fernanda.