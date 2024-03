BBB 24: Fernanda já foi detida pela polícia, diz colunista

História do passado da sister Fernanda, do BBB 24, é revelada por colunista, que contou que ela já foi detida pela polícia. Entenda!

A sister Fernanda, que está no BBB 24, já foi detida. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ela foi levada pela polícia no Rio de Janeiro por causa de uma denúncia de furto de energia elétrica - o famoso ‘gato de energia’.

O furto de energia elétrica teria acontecido na área gourmet dela, na qual a justiça encontrou um ponto de energia que não passava pelo relógio que registra o consumo. Com isso, ela foi denunciada.

A colunista contou que Fernanda ficou na delegacia por algumas horas e saiu de lá ao pagar a fiança de R$ 1 mil. O caso aconteceu em 2022 e ela fez um acordo com o Ministério Público para que o assunto não ficasse em sua ficha, que está limpa. Hoje em dia, o caso está arquivado.

Irmão de Fernanda falou sobre a vida pessoal dela

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela.

Então, Gabriel falou sobre a postura da irmão no Big Brother Brasil. "Estou gostando muito da minha irmã, o forte dela é a sinceridade. Ela está mostrando isso e sendo coerente. A única coisa de que não estou gostando é ela ficar muito no quarto, na cama. Aqui em casa, quando ela não está trabalhando, ela fica muito na cama dela. É isso que ela está fazendo na casa. Acho que ela poderia botar mais a cara no jogo, aparecer mais, sair do "mundinho" do quarto e ir para a sala, para a academia. Não criar caso, mas sair um pouco dessa coisa de ficar de resenha com a Pitel e os aliados e conversar mais com os outros", afirmou.