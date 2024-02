BBB 24: Em conversa, Lucas Henrique afirma que falta noção nos brothers

Lucas Henrique dispara sua opinião sincera sobre o resto dos participantes em conversa com Giovanna na piscina nesta quarta-feira, 28

Lucas Henrique e Giovanna conversam na piscina do BBB 24 na tarde desta quarta-feira, 28, sobre Yasmin Brunet levar “punição gravíssima” por entrar no confessionário para fazer o Raio-X depois de o cronômetro zerar.

Citando apenas Matteus, o professor de Educação Física diz que “é muita falta de noção” alguns brothers criticarem a modelo pela punição. “Inclusive, a Anny [Deniziane] tomava punição para c*******, também estava lá no TOP 3. Eram as três que estavam lá na frente. Era ela, a Alane e a Bia. E o pior de tudo é que a Bia está lá, no TOP 3, sem nem ter tomado aquela de 10”, fala Giovanna.

Lucas Henrique concorda e a sister continua: “Sabe um que ela tomou gratuito? Não pode ficar com nada da festa né? Nada. Ela ficou com um colar. E aí, deram uma atenção nela um ou dois dias depois, porque ela ficou com o colar da festa”.

“Eu lembro”, diz o professor de Educação Física. E, a nutricionista confessa: “Quem falou do colar da festa fui eu tá? Que eu estava lá na Raquele e falei: 'Gente, esse colar é da festa'. E aí, deu lá: 'Bia, devolver colar da festa'. E aí, ela não ouviu e deu de novo: 'Bia, devolver colar da festa'. Ela tirou, tinha alguém conversando na mesa, ela sentou na mesa e continuou conversando. Aí, deram estalecada nela porque ela ignorou”.

Yasmin planeja mais punições

Yasmin Brunet recebeu várias punições nesta quarta-feira, 28, e conforme está falando, ela pretende perder mais estalecas de forma proposital. Revoltada, após ter 500 estalecas tiradas por não ter feito o Raio-X por falta de tempo, a loira está traçando um plano.

Por não ter tido a oportunidade de fazer a tarefa e ter levado uma punição gravíssima, a Camarote após o acontecimento foi punida novamente ao não atender ao atenção de manutenção interna. Em seguida, fora da casa, ela e Wanessa Camargo falaram sem microfone. Mesmo com algumas sisters questionando seu comportamento, Yasmin se mostrou irritada com elas e agora pretende comer o bolo do VIP para perder mais estalecas e levar a casa todo para o Tá com Nada.