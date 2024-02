BBB 24: Deniziane cogita se separar de Matteus: ‘Angustiada'

Após ter uma DR com Matteus, Deniziane desabafa com Beatriz e entrega o que mais a incomoda no relacionamento no BBB 24

A sister Deniziane está questionando o seu relacionamento com Matteus dentro do BBB 24, da Globo. Os dois estão vivendo um romance há algumas semanas, mas ela começou a ficar incomodada. Tanto que os dois tiveram uma DR durante a festa da madrugada desta quinta-feira, 15, e ela teve uma conversa com Beatriz sobre como está se sentindo.

"Esse tipo de situação, quando acontece, me faz repensar se eu quero estar em um relacionamento aqui dentro, porque às vezes quero estar com vocês e fico preocupada com ele, eu deixo de ser eu para estar com ele um pouco", disse ela.

Então, Beatriz comentou: "Não é questão de vocês, vocês entendem e ele também. Só que a minha preocupação não deixa de existir, quando estou com vocês, minha cabeça não está livre ali, [penso]: 'será que ele está sozinho? Conversando com alguém? Será que ele está bem?'". E Deniziane concordou com ela: "Esse tipo de preocupação me faz ficar angustiada, eu perco um pouco da minha alegria porque eu estou preocupada o tempo inteiro".

Como foi a DR de Deniziane e Matteus

Enquanto alguns brothers curtiam a festa no BBB 24, da Globo, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa bastante sincera a respeito do envolvimento entre os dois dentro do confinamento. Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, a sister explicou para o gaúcho como tem se sentindo em relação ao romance.

"Já tem um tempo que estou angustiada porque eu não acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá", declarou Deniziane. E completou: "E aí eu não consigo ser eu".

Após ouvir o desabafo da amada, Matteus também falou sobre suas expectativas e mencionou a possibilidade de dar uma pausa na relação com a colega de confinamento. "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar [com você] ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo", disse ele.

"Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", acrescentou o brother.

Na sequência, Deniziane reforçou para o brother que não entrou no reality show com o intuito de formar casal, uma vez que isso poderia atrapalhá-la no jogo. "Aqui tudo é muito intenso. A gente não entende as coisas que sente. E por eu estar ‘abitolada’ desde o início de que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial", relatou ela, por fim.