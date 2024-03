BBB 24: Davi tem uma DR com Isabelle: ‘Você quer me culpar’

O brother Davi tem uma conversa séria com a sister Isabelle após se sentir mal com um atrito entre eles na casa do BBB 24

O brother Davi teve uma conversa séria com a sister Isabelle por causa da convivência deles na casa do BBB 24, da Globo. Os dois sempre foram inseparáveis desde o início do jogo, mas estão se estranhando nos últimos tempos. Com isso, ele decidiu abrir o jogo sobre algo que o deixou desconfortável após uma atitude dela.

Na área externa, Davi e Isabelle tiveram uma DR quando ele relembrou o jeito que ela falou com ele após o Sincerão. "Aquela palavra que você utilizou comigo na cozinha, de 'perder o meu tempo' conversando sobre esse assunto com você, aquilo me doeu", disse ele. E ela perguntou: "Por que você não falou na hora?". O brother rebateu: "Escute... Isso era você que tinha que se tocar".

"Mas eu nem lembrava", disse ela. E ele respondeu: "Você não se lembra não... você tem que se lembrar sim das coisas que você faz. Tá tudo bem, tá normal, mas às vezes eu acho que eu tenho que estar correndo atrás de você. Para falar: 'Isabelle, você tá mal?'". Por sua vez, ela se defendeu: "Eu não gosto de preocupar as pessoas, ser inconveniente, perturbar as pessoas".

Davi disse: "Você sempre quer impor, sempre quer falar. Não é assim, cara, não é assim. Ontem o que você fez na cozinha não se faz com ninguém". E ela se desculpou: "Eu não lembro... de verdade, porque você não me repreendeu? Não foi com a intenção de te machucar, desculpa, eu lhe peço desculpa de todo meu coração".

Isabelle ainda comentou: "Meu deus você tá falando como se eu tivesse cometido um crime". E ele questionou: "Você quer me culpar por algo que você fez, por algo que você falou?". Ela rebateu: "Meu deus, olha a forma como você tá falando comigo". E ele disse: "Da forma que você falou comigo, cada ação gera uma reação".

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

Davi lamenta estratégia de rivais no jogo

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 18, Davi fez um sincero desabafo sobre o comportamento dos adversários dentro do BBB 24, da Globo. Em conversa com Isabelle no quarto Fada, o motorista de aplicativo confessou que ficou triste após Lucas Henrique afirmar que ele sempre procura fazer o jogo girar em torno de si.

Davi, então, iniciou: "Minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou", declarou ele, vencedor da Prova Bate e Volta.

E completou: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir".

Na sequência, Isabelle aconselhou o amigo a não rebater os adversários e continuar mantendo o controle da situação. Confira!