BBB 24: Davi revolta internautas e divide opiniões após fala polêmica

Durante desabafo sobre o desentendimento com Wanessa Camargo, Davi dividiu opiniões da web com fala polêmica. "Acho isso super errado"

Na tarde desta quinta-feira, 29, Davi dividiu opiniões do público do BBB 24. O brother foi confrontado por Isabelle e um comentário polêmico causou revolta nas redes sociais.

A sister reclamou da atitude do baiano na briga com Wanessa Camargo no dia anterior. "Eu acho que o clima da festa ficou um pouco tenso. E sendo bem sincera, eu fiquei um pouco triste. Você sabe que eu não tenho amizade com a Wanessa, mas eu confesso para você que eu fiquei um pouco triste pelo jeito que você falou com ela", admitiu.

Davi, então, explicou seu ponto de vista. "Você é mulher. Se a gente chegar em uma discussão e você levantar a voz eu vou ficar meio... p*rr*, você vai levantar a voz pra mim, só que tipo assim, você é mulher e tem que saber se colocar no seu lugar, tá? Você é mulher, eu sou homem, uma discussão entre mulher e homem, independente de estar no Big Brother ou não, a mulher tem que saber se respeitar e entender que se ela gritar, ela tá dando liberdade pro cara falar algo. A mulher é assim, a maioria das meninas aqui dentro é assim, quer falar alto [...] e quando o homem que ela está discutindo rebate o que ela tá falando e ela acha que o homem tá gritando nela, eu acho isso super errado.", explicou o baiano.

O comentário do motorista de aplicativo dividiu opiniões na web. "Machista", disse uma internauta. "Se queimando feio, Davi", disparou mais um. Por outro lado, alguns seguidores afirmaram que entenderam a intenção de Davi com a afirmação. "Sim! Porque se ela grita com ele, está dando liberdade dele gritar com ela também, independente de ser mulher ou não. Cada um tem que se colocar no seu lugar. É simples, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você.", afirmou uma internauta.

No vídeo completo fica claro que o Davi tá dizendo que se uma mulher gritar com um homem, ela tá dando liberdade do cara também falar alto



Da pra chamar de mal uso de palavras, mas cortar vídeo pra mudar o contexto é ESCROTO pra caralho. Sério



Vai ter Casa de Vidro? Globo esclarece rumores de nova dinâmica

Será que a Casa de Vidro vai retornar para mais uma edição no Big Brother Brasil? Na última quarta-feira, 18, os visitantes do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, se depararam com uma estrutura semelhante à da dinâmica e não demorou muito para surgirem rumores nas redes sociais. Em resposta, a Globo se manifestou para esclarecer o mistério.

Entre os registros que circulam nas redes sociais, a suposta nova Casa de Vidro aparece em um stand de um patrocinador do programa no shopping. O imóvel transparente conta com uma cama de casal, sofá e outros móveis semelhantes aos da versão atual do reality show. Além disso, a residência também possui uma entrada para visitantes.

A possibilidade de uma das dinâmicas mais populares do programa retornar certamente agitou os fãs do reality, que torceram por um retorno. Na rede social X, antigo Twitter, parte do público apontou que isso poderia representar a chegada de um novo participante, enquanto outros ainda defenderam uma suposta repescagem entre os eliminados.

No entanto, segundo informações do Splash, no Uol, a emissora já se manifestou diante dos rumores. Apesar da expectativa, a Globo explicou que a Casa de Vidro faz parte de uma ação promocional e não pertence a uma dinâmica no reality show Global: “Não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa”, informaram.

Depois do banho de água fria, vale lembrar algumas das ocasiões em que a emissora implementou a dinâmica. Entre as mais de 20 edições, ela foi utilizada apenas seis vezes, provocando reações diversas dentro e fora do reality show e gerando mudanças significativas nos rumos do jogo. Clique aqui para relembrar os melhores momentos da Casa de Vidro.