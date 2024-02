BBB 24: Vai ter Casa de Vidro? Globo esclarece rumores de nova dinâmica

Globo se pronuncia sobre mistério envolvendo nova Casa de Vidro em shopping no Rio de Janeiro e revela se dinâmica estará presente no BBB 24

Será que a Casa de Vidro vai retornar para mais uma edição no Big Brother Brasil? Na última quarta-feira, 18, os visitantes do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, se depararam com uma estrutura semelhante à da dinâmica e não demorou muito para surgirem rumores nas redes sociais. Em resposta, a Globo se manifestou para esclarecer o mistério.

Entre os registros que circulam nas redes sociais, a suposta nova Casa de Vidro aparece em um stand de um patrocinador do programa no shopping. O imóvel transparente conta com uma cama de casal, sofá e outros móveis semelhantes aos da versão atual do reality show. Além disso, a residência também possui uma entrada para visitantes.

A possibilidade de uma das dinâmicas mais populares do programa retornar certamente agitou os fãs do reality, que torceram por um retorno. Na rede social X, antigo Twitter, parte do público apontou que isso poderia representar a chegada de um novo participante, enquanto outros ainda defenderam uma suposta repescagem entre os eliminados.

O que será que o boninho tá aprontando?.

Aqui no barra shopping colocaram essa casa de vidro. #BBB24pic.twitter.com/O6je9s9Mb3 — Gaaby (@ReaalReality) February 28, 2024

No entanto, segundo informações do Splash, no Uol, a emissora já se manifestou diante dos rumores. Apesar da expectativa, a Globo explicou que a Casa de Vidro faz parte de uma ação promocional e não pertence a uma dinâmica no reality show Global: “Não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa”, informaram.

Depois do banho de água fria, vale lembrar algumas das ocasiões em que a emissora implementou a dinâmica. Entre as mais de 20 edições, ela foi utilizada apenas seis vezes, provocando reações diversas dentro e fora do reality show e gerando mudanças significativas nos rumos do jogo. Clique aqui para relembrar os melhores momentos da Casa de Vidro.

Polêmica quase rendeu expulsão no BBB 24:

No ano passado, a Globo decidiu fazer uma repescagem de alguns dos confinados depois que Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do programa. Na última quarta-feira, 28, Yasmin Brunet causou um caos ao tentar levar a casa do Big Brother Brasil 24 para o ‘Tá com Nada' e também quase foi eliminada por quebra uma regra do reality show.

Diante das atitudes da modelo, Boninho usou suas redes sociais para explicar que os brothers não deveriam desafiar as regras da produção para não serem eliminados do reality show. Isso porque a loira apareceu debochando da equipe e provocando para ser punida e conquistar o ‘Tá com Nada’ no BBB 24; assista ao vídeo e entenda a polêmica.