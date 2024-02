BBB 24: Davi recusa possível aproximação com brother: ‘Perigo’

Em conversa com Isabelle, na madrugada desta segunda-feira, 19, Davi fala sobre uma possível aproximação com MC Bin Laden nos últimos dias

Em uma conversa com Isabelle na madrugada desta segunda-feira, 19, Davi confessou sentir desconforto em relação a outro brother, o MC Bin Laden. O motorista então apontou como será a convivência com o funkeiro dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. O papo rolou após uma suposta tentativa de aproximação do camarote.

Segundo o baiano, este sentimento ocorreu quando brigou com Lucas Henrique e o brother se envolveu no conflito. '"O cara acabou de falar que não veio para fazer amizade com ninguém, que veio aqui para jogar. Se ele for passar por cima de você, ele vai passar. Acabou ", observou Davi.

Isabelle, então, comentou o comportamento do MC Bin Laden. "Eu vejo que ele tenta falar com várias pessoas, que ele se sente sozinho, que ele está tentando contato com várias pessoas e estranho. O que é conexão acontece de forma natural. Mas não significa que eu odeie ele", afirmou a sister.

O brother, por sua vez, reforçou que o contato com o MC será limitado. "Não dá pra forçar. Eu não vou forçar. Exatamente, eu não odeio ele. Mas a gente já tem uma indiferenca aqui dentro, um embate, uma coisa que não dá pra estar se falando. Só bom dia, boa tarde e boa noite, que cabe em qualquer lugar, que é educação", pontuou ele.

"Mas, amizade, ser amigo, trocar ideia, eu não consigo mais. Não dá, é uma pessoa que eu quero distância de mim. Eu quero que ele passe lá do outro lado da rua, e eu do lado de cá. E se eu ver ele vindo na minha frente eu vou atravessar a rua e passar pro outro lado. Porque eu não quero contato com ele", continuou.

Por fim, Davi destacou sua desconfiança com a voz de ‘Tá tranquilo Tá favorável’. "Eu acho que ele perto de mim é um grande perigo. Porque eu sou um ser humano imperfeito, tenho defeitos. Uma hora eu posso errar e esse meu erro perto dele, pode ser que eles venham em cima de mim com forca", analisou o brother. Veja o trecho:

Davi sobre relação com MC Bin Laden pic.twitter.com/jMf72m7nBz — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 19, 2024

Davi critica atitude de Deniziane

Após uma conversa sincera com MC Bin Laden, ele seguiu para um dos quartos e falou com Isabelle sobre os últimos acontecimentos na casa.

Ele, então, recordou o atrito que teve com Deniziane durante a tarde de domingo, 18, após separar alguns limões para utilizá-los em um suco. O motorista de aplicativo confessou não ter gostado da atitude da sister ao confrontá-lo na frente de outros participantes.