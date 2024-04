BBB 24: Davi reclama de Isabelle: "Tem que retirar a parada que falou"

Davi reclama de brincadeira feita por Isabelle no Quarto Fada do Big Brother Brasil 24, e sister pede desculpas ao amigo

Davi não gostou nada de um comentário feito por Isabelle nesta segunda-feira, 15. Tudo começou quando a manauara agarrou Matteus no Quarto Fada do Big Brother Brasil 24. Para implicar com o baiano, o gaúcho pediu para a dançarina abraçar o brother também.

Quando a sister se aproximou, o baiano disse que estava com a barriga cheia e não queria o abraço naquele momento. Ela, então, reclamou do amigo. "Égua. Sempre que eu dou um abraço no Matteus, depois eu vou dar um abraço no Davi, ele me rejeita", desabafou.

O brother responde: "Nada a ver isso", retrucou. "Sempre", ressaltou a sister. "Por que você está falando isso? Por que você tocou no assunto disso? Eu não entendi", rebate o motorista de aplicativo. "Porque eu quero te dar um abraço e você não quer", falou Isabelle.

"Você botou um assunto antes disso: 'Sempre que eu dou um abraço no Matteus, o Davi me rejeita", lembra ele. "Porque naquele dia eu também brinquei com você assim. Eu quero te dar um abraço depois", relata ela. "Nada a ver isso aí. Eu estou de barriga cheia", diz o baiano.

"Tá bom. Desculpa. Depois eu te dou", responde a dançarina. "Exatamente. Você tem que retirar a parada que você falou", dispara Davi. "Tá bom. Não foi para te ofender. Desculpa", finaliza a sister.

Davi e Isabelle se desentendem ao relembrar votos

Matteus, Isabelle e Davi estão reunidos na cozinha da casa enquanto relembram momentos do reality. Durante o papo, a manauara e o baiano se desentendem por conta de votos em Paredões e sobre a forma de jogar durante o reality.

A dupla começa a conversar e o baiano conta que em um dado momento da temporada, ele achou que a dançarina iria começar a jogar com os brothers que dormiam no Quarto Gnomo. Ele ainda menciona sobre a sister votar "coletivamente" em alguns Paredões.

"Você quis defender um amigo, então para você defender um amigo, você tem que jogar em coletivo. Se você joga unilateral, você tem seu voto ali", começa o baiano. Confira a conversa completa!