BBB 24: Davi fica surpreso com comentário de Matteus sobre sua idade

Nesta segunda-feira, 15, Davi, Isabelle e Matteus, os finalistas do Big Brother Brasil 24, se reuniram na cozinha da casa e começaram a conversar sobre vários assuntos. Em momento do bate-papo, o gaúcho fala qual idade o motorista de aplicativo aparente ter por sua "carga de vida", e deixa o brother surpreso.

"Tu, sem perguntar a idade do Davi, tu diz que ele tem uns 35, por aí, pela carga de vida que ele tem", afirma o estudante. O baiano se espantou com o comentário do colega de confinamento. "Que p**** é essa, mano?", dispara ele, que tem 21 anos.

Matteus, então, se explica: "Não digo pela parte física. Digo pela tua história de vida. É arrepiante. Eu já escutei muitas histórias tuas aqui e eu fico: Meu Deus! Com certeza, deve ter não sei quantos Davi que passaram por isso que tu passou. Muitos Davis que, às vezes, saíram por um caminho errado porque não tiveram a oportunidade. Às vezes, não tiveram uma base boa. Mas, graças a Deus, tu teve", ressalta.

O brother seguiu falado: "Eu tenho certeza de que todo esforço, toda a dor que tu sentiu, todo cansaço... Às vezes, tu não tinha nem força para ir, mas tinha que ir. Era ir ou ir. Não tinha duas opções. E aí, tu foi, seguiu em frente, não deu volta para trás, sempre teve fé. Tu é um cara que tem o instrumento de Deus quando vai falar."

"Eu com 21 anos já tinha saído da faculdade. Eu estava na luta, ganhando meu troco para tentar me manter. E vendo tudo que você já passou com 21 anos... Nem parece que é verdade tudo que ele passou. Só tu sabe. Poque é uma coisa que só a gente sabe, o que a gente passa", completa o gaúcho.

Davi diz que usa maquiagem fora do programa

No último domingo, 14, um dos assuntos do dia foi maquiagem! Após Alane compartilhar que gosta de homens que usam maquiagem, Davi confessou que gosta e usa fora do confinamento.

"Eu acho lindo. Lindo mesmo. Vejo homem com lápis de olho e fico assim... Maquiagem é uma coisa que eu amo, e aí homem usar maquiagem... Por exemplo, vocês quando forem na Ana Maria Braga, vão passar um pó translúcido em vocês", disse a bailarina.

"Eu sou sincero. Eu uso maquiagem", iniciou o baiano. "Eu só não estou usando maquiagem aqui. Eu uso", prosseguiu o brother. "Eu acho incrível", elogiou Alane. "Esses pós, eu pego tudo da minha namorada e vou passando", contou Davi. Saiba mais!