BBB 24: Davi perde a paciência com atitudes e repreende Beatriz: ‘Não dá certo’

Cansado do comportamento de Beatriz, Davi desabafa sobre punições constantes e reclama de fome no 'Tá com Nada' do BBB 24

Davi está perdendo a paciência com as atitudes de Beatriz no Big Brother Brasil 24. Na última quinta-feira, 4, a vendedora levou a casa para o 'Tá com Nada' depois de receber uma punição gravíssima por usar um biquíni inadequado. Durante a Prova do Líder, ela foi repreendida novamente por Tadeu Schmidt e agora levou mais uma bronca do motorista de aplicativo.

Antes de conversar com a vendedora, Davi desabafou com Matteus. Visivelmente incomodado, o baiano reclamou do comportamento de Beatriz durante a competição pela liderança: "Até na prova, Tadeu estava toda hora falando com ela a mesma coisa: 'Fique em silêncio' e ela falando. Tá pedindo, né velho? Estou mentindo?", disse.

Percebendo o incômodo do amigo, o gaúcho tentou amenizar e disse que eram apenas ‘detalhes’ da reta final do programa. No entanto, Davi não se conformou e, ao retornar ao quarto, chamou a vendedora para conversar. O motorista ainda explicou que estava com fome devido à restrição alimentar depois que Beatriz levou toda a casa ao 'Tá com Nada'.

"Estou começando a ficar estressado. Comendo goiabada não dá certo", o baiano desabafou. Isabelle também tentou tranquilizar o aliado: "Mano, acabou de começar o Tá Com Nada e tu já está", disse a manauara. "Estou estressado. Estava conversando com Matteus ali agora, não dá certo. Eu fico estressado”, Davi reforçou.

Na sequência, ele questionou a aliada: "Não tem nada, cara. Bia por que você foi adiantar o Tá Com Nada? Eu fico estressado, qualquer ser humano fica estressado com fome”, o baiano disparou a ainda explicou: “Aqui na Xepa a gente já não tem muita coisa, ficar só com feijão e arroz", ele lamentou a situação na casa mais vigiada do Brasil.

Isabelle e Alane lembraram que a punição da vendedora foi apenas a gota d'água para a nova dinâmica, mas que todos os brothers levaram outras advertências: "Isabelle, todo mundo contribuiu. Ninguém está falando que não contribuiu, eu contribui com um vacilo, mas eu contribui, mas aquela questão que a gente fica”, Davi rebateu.

Davi disse que já tá estressado com o Tá Com Nada. pic.twitter.com/DscrGrqcb2 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 5, 2024

Por fim, Beatriz decidiu se manifestar e pediu desculpas: "Não, Davi, eu sei que errei, só posso pedir desculpas, sei que errei", ela lamentou. Vale lembrar que tudo começou quando Bia decidiu usar cascas de banana para personalizar o seu biquíni. Ela colocou as cascas da fruta em um biquíni preto e foi fazer um ‘comercial' no jardim da mansão.

Enquanto estava falando para a câmera sobre o seu look inusitado, ela foi interrompida pela bronca. A voz misteriosa do Big Boss informou que ela já foi avisada para não fazer roupas com cascas de frutas e que iriam tirar 500 estalecas dela por descumprir a regra. Logo depois da bronca, a produção já ativou o alarme do Tá Com Nada em toda a casa.

Tadeu Schmidt dá outra bronca em Beatriz:

Durante a Prova do Líder, a vendedora ignorou uma regra crucial da dinâmica e acabou recebendo mais uma bronca de Tadeu Schmidt. Após explicar as regras, o comandante da atração reforçou a importância de ficar em silêncio para não atrapalhar os adversários na disputa pela liderança, mas Beatriz continuou falando e levou um esporro do apresentador.