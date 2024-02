BBB 24: Davi fala sobre sister: 'É uma cobra aquela mulher'

No Quarto do Líder, Davi e Beatriz conversam sobre o jogo; os brothers observam as câmeras da Central do Líder nesta quarta-feira, 28

Nesta quarta-feira, 28, Davi e Beatriz conversam sobre o jogo no quarto do líder, enquanto aproveitavam as câmeras da central do líder. A vendedora fala que suas aproximações no jogo foram naturais. Davi opina sobre aproximação de Fernanda e MC Bin Laden:

"Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses".O brother se distrai vendo as câmeras do Quarto do Líder e segue falando: "Já tão se falando, já tão jogando junto, já estão no maior love, conversando sobre a vida, sobre tudo. Foi só o Rodriguinho sair, isso é tudo estratégia, é tudo falsidade. É uma cobra ali, aquela mulher".

O brother segue falando: "Não estava falando com o cara um dia desses, agora só está falando pra poder os dois jogarem juntos. Isso pra mim é ser uma cobra, né? Interesse".

Beatriz concorda e pontua: "Se a Alane chegar pra ela e falar assim: 'Vamos jogar junto, Fernanda?', ela joga". Davi concorda e pontua: "Ela quer se safar, ela é igual a ele. Só que ela não percebe, né? Que ela quer se safar do Paredão, ela quer meter o pé. Vai fazer movimentação na casa pra não ser votada e é isso aí".

Brothers conversam sobre 'estalecadas' de Yasmin Brunet

Matteus, Davi e Alane conversam sobre as punições que Yasmin recebeu nesta quarta-feira, 28, no BBB 24. Beatriz chega e eles repercutem as atitudes da modelo na casa. Isso porque a modelo já tomou duas punições graves só nesta manhã.

"Porque se ela tivesse só se prejudicando, é um problema dela, mas ela tá prejudicando a casa, entendeu? Querer pegar bolo, querer pegar não sei o que...", diz Alane. A bailarina segue: "Isso me incomoda, isso é motivo de voto. Ela não é minha opção de voto, gosto dela, mas isso não se faz", justifica Alane.

"Mas isso pode se tornar um motivo", concorda Davi. "Pode se tornar", Alane reafirma. "Não tem como não ser", diz Matteus. "Eu reconheço que eu sou uma pessoa que toma muito, mas nunca foi por querer", diz Alane.