BBB 24: Brothers conversam sobre 'estalecadas' de Yasmin: ‘Motivo de voto'

Na cozinha, Matteus, Davi, Alane e Beatriz repercutem atitude da modelo; Yasmin já tomou duas punições graves só nesta manhã de quarta-feira, 28

Matteus, Davi e Alane conversam sobre as punições que YasminBrunet recebeu nesta quarta-feira, 28, no BBB 24. Beatriz chega e eles repercutem as atitudes da modelo na casa. Isso porque a modelo já tomou duas punições graves só nesta manhã.

"Porque se ela tivesse só se prejudicando, é um problema dela, mas ela tá prejudicando a casa, entendeu? Querer pegar bolo, querer pegar não sei o que...", diz Alane. A bailarina segue: "Isso me incomoda, isso é motivo de voto. Ela não é minha opção de voto, gosto dela, mas isso não se faz", justifica Alane.

"Mas isso pode se tornar um motivo", concorda Davi. "Pode se tornar", Alane reafirma. "Não tem como não ser", diz Matteus. "Eu reconheço que eu sou uma pessoa que toma muito, mas nunca foi por querer", diz Alane.

"Vou te falar, se eu tivesse na Xepa, independente de quem tivesse no VIP, eu nunca faria isso", diz Davi.

Alane e Matteus concordam: "Nunca faria"."Ninguém tem culpa dela ter sido a última de ir para o Raio-X", opina Davi que continua: "E ela começar a provocar, fazendo aquela situação eu acho errado", conclui o baiano. "Acho muito errado", diz Alane.

Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder bastante estaleca, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam bastante estaleca, elas começaram a se comunicar sem microfone.

O intuito das famosas é colocar a casa toda no "Tá Com Nada". Vale lembrar que essa ideia não é nova. Há dias Yasmin fala sobre fazer isso e havia cogitado comer comida do VIP durante a madrugada e escondido.