BBB 24: Davi fala sobre quando quase desistiu: ‘Ia meter o pé’

Em desabafo antes da grande final do BBB 24, Davi relembra o que queria ao quase apertar o botão da desistência no meio do jogo

Durante a madrugada desta terça-feira, 16, os finalistas do BBB 24 conversavam sobre suas trajetórias no reality show. Então, Davi relembrou de quando quase desistiu do reality show quando tinha atritos com os outros participantes no meio do jogo.

Na época, ele acordou um dia e resolveu que iria apertar o botão da desistência. Porém, ele foi chamado ao confessionário para uma conversar com Boninho e resolveu permanecer no programa.

Agora, ele contou sobre a sensação que teve na época. "Eu prefiro ter paz e comer ovo a ter uma casa cheia de bens e contendas, sabe? E problemas, e disse me disse. A não ter paz. Prefiro não ter nada e ter paz, do que ter tudo e problemas", afirmou ele.

E completou: "Eu ia meter o pé, largar tudo. Eu estava disposto a viver em paz, do que no viver aquela situação toda aqui dentro. Foram momentos muito pesados. A Isabelle me acompanhou".

Por fim, Davi contou que não quer saber de conversar sobre o passado após a final do BBB 24. "Vou aproveitar, curtir, conversar, brinca um pouco, me distrair. Acabou o jogo, meu irmão. Acabou. Não venha para vá conversar comigo de jogo", contou.

