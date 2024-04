BBB 24: Davi diz que presenciou violência doméstica contra a mãe: 'Me marcou'

Em um forte relato no BBB 24, o brother Davi contou como se sentiu ao presenciar o padrasto agredindo sua mãe dentro de casa

O brother Davi, confinado no BBB 24, da Globo, revelou um momento bastante forte ocorrido em sua vida pessoal. Em conversa com os demais colegas da casa, o motorista de aplicativo contou que viu a mãe, Elisangela Brito, ser agredida pelo padrasto.

O desabafo aconteceu logo após os participantes assistirem do reality show assistirem episódios da série 'Os Outros', do Globoplay, que contém cenas de violência doméstica. Ao longo do relato, Davi explicou como se sentiu ao vivenciar a situação dentro de casa há seis anos.

"Me marcou muito. Eu me sentia impotente de poder chegar lá e tomar uma atitude, porque na época eu sabia que eu ia estar em desvantagem. Ele não morava onde moro. Só desse fato ele já se quebrou. Ele foi agredir minha mãe dentro da casa da minha mãe", recordou o jovem, surpreendendo Matteus com a história.

Em seguida, Davi contou como agiu perante o ocorrido: "Eu saí de casa, lembro que saí na ladeira desesperado gritando 'socorro'. Na época eu já tinha moto, pilotava. Chamei meus parceiros. Ferveram mais de cinco motos. Chegou lá ele estava batendo no portão porque minha mãe tinha botado ele pra fora", declarou o brother.

E completou: "Eu me senti impotente ao ver a dor, o sofrimento, minha mãe chorando. Muito f* ver minha mãe apanhando". Ao final do relato forte, Davi afirmou que o padrasto foi embora da casa de sua mãe e nunca mais retornou.

"Um amigo meu 'sangue no olho' falou com ele [o padrasto] e disse para que fosse embora. Ele subiu a ladeira correndo e desapareceu para sempre. Ver minha mãe apanhando me deixou muito triste", finalizou o motorista de aplicativo.

Beatriz desabafa após pedido inesperado de Lulu Santos

A madrugada desta quinta-feira, 11, foi bastante especial para os brothers do BBB 24, da Globo. Em clima de reta final, eles aproveitaram a festa do Top 5 e foram surpreendidos com a visita do cantor Lulu Santos. Ao longo do evento, a sister Beatriz fez um breve desabafo a respeito de um comentário em tom de brincadeira feito pelo artista.

Isso porque enquanto se apresentava para os participantes, Lulu Santos fez um pedido inesperado para Beatriz: "Não me derruba!". Apesar da fala descontraída do cantor ter arrancado gargalhadas dos brothers no momento, a vendedora se mostrou preocupada com a fama que possa ter conquistado fora do reality show.

Em conversa com Alane, Bia comentou: "Gente, que vergonha! O Lulu Santos falou 'não me derruba' para mim". A bailarina, por sua vez, tentou tranquilizar a amiga. "Você deve estar famosa", comentou a sister.

"Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos", rebateu Beatriz. "Se fosse ruim, você já teria saído. Já foi para dois paredões seguidos! Você está famosa!", insistiu Alane, consolando a vendedora.