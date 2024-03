BBB 24: Davi comenta punição do 'Tá Com Nada': "Uma pessoa acelerou"

Em conversa com Isabelle, o brother disse que está irritado, pois uma pessoa acelerou os brothers tomarem punição coletiva

Na manhã desta quinta-feira, 07, Davi e Isabelle repercutiram a punição que levou todos os brothers para o 'Tá Com Nada' no Big Brother Brasil 24.

Durante a Festa do Líder na madrugada de hoje, Fernanda levou uma taça da festa para dentro da casa, tomou uma punição gravíssima e fez os participantes tomarem a punição coletiva por atingirem o teto de infrações no Vacilômetro.

Davi comentou que já estava dormindo quando tocou o alerta avisando sobre a punição e disse estar irritado com o ocorrido. Cunhã pergunta por quê: "Você não sabia que isso ia acontecer?" .

"Sabia, mas as pessoas aceleraram essa p*rra", disparou. "Não, a gente conversou sobre isso ontem, inclusive. O último não tem culpa, ninguém tem culpa", repreendeu Isabelle.

"Não, eu tô falando... Uma pessoa acelerou, né? Você sabe quem foi", disse o baiano sem citar nomes. "A gente já ia para o 'Tá Com Nada' mesmo. Faz parte, é o jogo", analisou a sister.

"Não vou culpar ninguém de estar no Tá Com Nada, porque todo mundo errou. Isso eu tenho consciência. Mas tô falando que...", se interrompeu ele mesmo. "Te entendi", respondeu a amazonense. "Isso vai dar problema no sentido que é f*da, né, mexer na comida da gente", finalizou.

Em seguida, Davi e Isabelle analisam que os brothers deveriam ter se tocado disso no começo do jogo para não deixarem chegar a esse limite.