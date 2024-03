Big Brother / Conversas

BBB 24: Davi analisa trajetória no reality: 'Soldado cumpriu a missão'

Em conversa com Isabelle, Davi comentou sobre sua trajetória no jogo do BBB 24 e revelou que levará a experiência do reality por toda a vida

Davi no BBB 24 - Foto: Reprodução / TV Globo