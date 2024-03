BBB 24: Fernanda alfineta comportamento de brother durante festa: ‘É um chato’

Sem filtros, Fernanda revela o que realmente pensa sobre brother e detona comportamento durante festa no BBB 24

Durante a celebração na madrugada desta quinta-feira, 21, os últimos 11 confinados no Big Brother Brasil 24 participaram de mais uma festa. No entanto, a confeiteira Fernanda aproveitou o momento para analisar o comportamento de um dos brothers, o motorista de aplicativo Davi, e revelou suas verdadeiras opiniões sobre ele.

Enquanto dançava com Giovanna Pitel, Fernanda decidiu não mencionar nomes, mas deixou claro de quem estava falando. Isso porque a confeiteira avistou o motorista conversando com Isabelle em outro canto da pista de dança. Assim que percebeu a presença do baiano e da manauara, ela apontou que ele sempre a "aluga" nas celebrações do reality show.

Após observar a proximidade entre o brother e a colega de confinamento, Fernanda deu a entender que Davi gruda em Isabelle durante as festas. Depois de analisar a situação, a confeiteira não hesitou em fazer uma crítica direta ao comportamento do motorista: "Cara, toda festa esse garoto aluga ela, né? Toda festa ele faz isso. É um chato", disparou sem pensar.

Vale lembrar que mais cedo, Fernanda também aproveitou a festa para discutir suas estratégias de jogo com seus aliados do Quarto Gnomo. A carioca falou para Pitel e MC Bin Laden que uma berlinda com Isabelle pode ser uma boa ideia. Confiante, a confeiteira comentou que a manauara, em sua opinião, é a mais fraca do grupo.

"Você acha que Cunhã sai primeiro que você?", questionou Pitel. "Eu acho que, se ela vem em um Paredão comigo, ela cai, mas aí vai depender do terceiro nome, porque se cai uma Leidy, a Leidy cai. Aí não é mais sobre eu e Cunhã", respondeu. "Tudo sempre depende do terceiro nome", avaliou, mas afirmou que o resultado pode variar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

"Exato! Porque se vem, por exemplo, eu Cunhã e uma Bia, eu acho que Cunhã sai, acho que nesse ponto eu quebro a Cunhã. Não foi sobre a Bia, foi sobre a Cunhã, foi sobre eu e Cunhã", Fernanda apontou que deve ir para berlinda com a manauara em breve. Vale lembrar que a votação para o próximo paredão acontece domingo, 24.

Fernanda surpreende ao contar que não usa calcinha há cinco anos:

Mais uma vez Fernanda surpreendeu ao contar um detalhe de sua intimidade. Durante a festa da líder Giovanna, a confeiteira foi questionada pela amiga Pitel onde estaria sua calcinha por não estar marcando em seu vestido. Ela logo relembrou que não usa a roupa íntima há muitos anos, inclusive, que ‘dá nervoso’ usar depois de perder o costume.