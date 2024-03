BBB 24: Davi analisa trajetória no reality e dispara: "Estou completo"

Caminhando para a final do BBB 24, Davi analisou sua trajetória no jogo e agradeceu à amizade de Isabelle. "Passei pelo que tinha que passar"

Faltando pouco mais de um mês para a grande final do BBB 24, nesta quinta-feira, 14, Davi analisou sua trajetória no programa após enfrentar grandes rivais, como Nizam, Rodriguinho, Wanessa Camargo, Michel e Yasmin Brunet.

Em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo relembrou uma situação com Wanessa e afirmou que vê a manauara como uma amiga verdadeira. "Nos momentos que você estava chorando, eu te abracei. Nos momentos que eu vi as pessoas chegarem para você e falar assim: 'Não anda com ele, não, ele não presta'. Mas mesmo assim você estava ali, naquele dia do Sincerão que Wanessa falou que desrespeito as mulheres, eu estava na sala ali, falei: 'Meu Deus'", iniciou Davi.

"Você falou assim: 'O que eu converso com Davi só eu e ele que sabemos'. E a câmera focou na Wanessa, eu vi ela balançando a cabeça, eu nem olhei para você, eu falei: 'Eu tenho uma amiga aqui dentro, sabe?'", completou o brother. "Sei que você fica triste quando as pessoas aqui dentro falam essas coisas de você, mas não leve para seu coração porque você não é isso que as pessoas falam, você não se resume a isso. Você é um menino valente, guerreiro, lindo. Tem um coração prestativo, genuíno, alegre", confessou a sister.

"O que está faltando nesse baiano arretado?", questionou Isabelle. "Não está faltando nada, já estou completo. Já passei pelo que tinha que passar dentro do Big Brother e agora só meter marcha para final e é isso aí, se for de ganhar está na mão do Brasil, se não for está tudo certo, mas é isso aí, o que tinha que fazer já fiz", respondeu Davi. "Você não imagina como é passar pelo BBB. Toda segunda-feira é uma flechada no coração", continuou. "Se eu não estivesse dentro da casa, no paredão, meu nome ia sair no Sincerão. Era problema em cima de problema, confusão em cima de confusão, mas o importante é que eu participei", disparou o motorista de aplicativo.

Em seguida, Davi analisou como será sua vida fora da casa mais vigiada do Brasil. "Quando sair eu vou virar médico e eu posso sair campeão daqui. Se Deus quiser, é claro", projetou o rapaz. "Fico imaginando a felicidade que a minha mãe fica todo dia quando ela me vê aqui. O orgulho que ela deve estar sentindo. Já passei por tanta coisa nessa vida, Isabelle, coisa que você nem imaginava em passar. Você com 31 anos de idade", lembrou o participante.

"Tem coisas que eu nem posso te contar, Isabelle. Necessidades, sabe, tanta coisa que eu passei mesmo de luta. Pra chegar aqui e ouvir o Tadeu falar que eu sou doutor. Quando ele fala assim 'Doutor Davi', é de quebrar o coração, cara. É porque não sou de chorar, mas pra mim é assim, é f*da", desabafou o baiano.

Leidy Elin analisa discussões com Davi

Durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 14, a sister Leidy Elin recordou os atritos que teve com Davi nos últimos dias. Em uma brincadeira com Giovanna, a carioca se divertiu ao revelar um apelido inusitado para o brother.

Enquanto participava de um quadro fictício de entrevistas, Leidy pediu para Giovanna citar o nome de um participante que não pretende manter contato após o reality show. A nutricionista, então, afirmou que não gostaria de aproximação com Davi fora do jogo.

"E se ele for o Julietto?", perguntou Leidy Elin, se referindo ao motorista de aplicativo. O apelido faz referência à Juliette Freire, grande protagonista e campeã do BBB 21. "Problema dele, não quero na minha vida. Não vou querer, quero longe de mim. Desejo que ele seja muito feliz, realizado, sucesso, [ele] lá na Bahia e eu em Minas Gerais ou Rio de Janeiro", declarou Giovanna.

giovanna falando que não quer mais contato com davi fora da casa



leidy: “mas e se ele for o julietto?”



gio: “problema é dele!” #bbb24pic.twitter.com/2oaN9hmngE — paiva (@paiva) March 14, 2024

Momentos depois, a sister analisou a rivalidade criada com Davi. Nos últimos dias, os dois tiveram grandes atritos dentro da casa mais vigiada do país, e Leidy chegou até a jogar algumas roupas do adversário na piscina. A ação, inclusive, gerou uma bronca ao vivo de Tadeu Schmidt.

Já fora da festa da líder Beatriz, em conversa com Lucas Henrique, a trancista divertiu o professor de educação física ao revelar o apelido de Davi. "Acho que enfrentei o Julietto aí, deu ruim. O Brasil me odeia por causa do Julietto", disse ela. "Estamos juntos aqui, então", declarou Buda, que também possui embates com o jovem.