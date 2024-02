BBB 24: Dado Dolabella comenta 'rasteira' de Davi em Wanessa: 'Machucou'

Incomodado com comentários sobre a 'rasteira' que Wanessa levou de Davi no BBB 24, Dado Dolabella saiu em defesa da namorada

Um episódio inusitado envolvendo os brothers Wanessa Camargo e Davi no BBB 24, da Globo, repercutiu bastante nas redes sociais na tarde da última terça-feira, 13. Isso porque, durante uma dinâmica na casa, o motorista de aplicativo acabou escorregando e dando uma 'rasteira' sem querer na cantora durante uma brincadeira.

Em determinado momento da diversão, o jovem precisou atravessar o gramado e, ao chegar do outro lado, esbarrou na sister, derrubando-a no chão. Os brothers, então, caíram na risada e o momento, claro, viralizou nas redes sociais.

Apesar dos internautas terem se divertido com a situação, o ator Dado Dolabella, namorado de Wanessa, se pronunciou a respeito do ocorrido e se mostrou incomodado com alguns comentários do público. Em uma página no Instagram, ele saiu em defesa da amada.

"Sem querer ou não, machucou a menina e vocês fazendo piadinha…vocês saíram direto do umbral", escreveu o artista em uma publicação. Torcedor número um da companheira, Dado Dolabella sempre faz questão de comentar os episódios envolvendo Wanessa.

🚨AGORA: Após Davi escorregar e esbarrar sem querer em Wanessa Camargo durante a brincadeira do Rouba Bandeira, Dado Dolabella afirma que o brother ‘machucou’ sua amada e a internet está fazendo piada com a situação. #BBB24pic.twitter.com/lXpTK91Hwz — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 13, 2024

Zilu Camargo, mãe da sister, também está por dentro do programa e deixou um alerta nas redes sociais para os fãs da filha.

Confinada no BBB 24 há cerca de um mês, Wanessa tem se envolvido em algumas polêmicas dentro do jogo, que acabam sendo comentadas fora do reality show. Com isso, Zilu avisou que ninguém, ainda que seja muito próximo da cantora, tem autorização para falar em nome dela, exceto a equipe e assessoria.

Wanessa diz que não é vilã e pede paredão

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora.

Em seguida, ela falou que só fica longe dos filhos quando vale a pena: "Para eu chegar aqui e... E eu sei que não sou vilã, só que a gente, em um jogo desse, por causa das coisas, não conhecer profundamente. Eu não sei o que está no coração dele, no coração de ninguém, só no meu".

"A gente julga, questiona, vê as atitudes. A gente não está vendo tudo como as pessoas estão vendo lá fora, a gente pode estar errando nossas posições, nossas questões, aí tu vira uma vilã. Porque é o que eu falei, ninguém que entrou aqui achou que ia virar uma pessoa lá fora rejeitada", analisou. "Ninguém quer isso", opinou Isabelle.

"Eu só vou saber quando eu sair, e é um preço para se pagar muito caro. Mas para mim, principalmente por ter filho. Não é um preço que eu vou pagar não, eu prefiro sair correndo daqui, ir embora agora. Só que eu não tenho essa informação, eu vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para um Paredão, eu até preciso ir, sendo bem sincera, mas eu não vou ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora", disse Wanessa.