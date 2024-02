Big Brother / Sem querer

BBB 24: Em brincadeira, Davi dá 'rasteira' e derruba Wanessa; Veja vídeo

Sem querer, Davi deu um 'carrinho' e derrubou Wanessa no chão durante uma brincadeira de pique-bandeira com os brothers no BBB 24

Redação Publicado em 13/02/2024, às 19h30