BBB 24: Conheça Leidy Elin, nova participante do grupo Pipoca

Integrante do grupo Pipoca no BBB 24, Leidy Elin é estudante de Direito, operadora de caixa e está solteira. Saiba mais curiosidades sobre ela

A lista de participantes do BBB 24, da Globo, começou a ser divulgada na tarde desta sexta-feira, 5, e um dos nomes já revelados é de Leidy Elin, a primeira integrante do Grupo Pipoca. Ela tem 26 anos de idade e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

A jovem revelou que perdeu o seu pai aos 8 anos de idade e foi criada pela mãe. Ela enfrentou dificuldade financeira em seu crescimento e começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade para ajudar sua família. Hoje, ela trabalha como operadora de caixa e trancista, além de vender copos em estádio de futebol quando precisa de uma renda extra. Ela já foi manicure e cabeleireira e estuda Direito. Atualmente, Leidy está solteira, mas já foi noiva por cinco anos e terminou ao descobrir uma traição.

Ela diz que se considera compreensiva, comunicativa, gosta de fazer amigos, gosta de cozinhar e não gosta de arrumar a casa. “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem. Acham que eu sou espalhafatosa. Eu não estou nem aí, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém”, afirmou ela.

A estreia do BBB 24 será no dia 8 de janeiro, após Terra e Paixão.