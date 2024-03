BBB 24: Brothers do Quarto Gnomo se organizam e definem alvo para o paredão

Os brothers do Quarto Gnomo já se prepararam para a próxima formação do paredão e indicaram um nome

Os brothers do Quarto Gnomo também definiram quem serão os alvos para a próxima formação do paredão no Big Brother Brasil 24.

Giovanna, Pitel, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Fernanda se reuniram para apontar em quem eles votarão e escolheram Alane como primeira opção.

"Acho que Alane, Matteus, Bia e Davi", disse a nutricionista sobre a ordem de votação. "Alane, Matteus, Davi, Isabelle e Bia, Bia e Isabelle, acho que tanto faz também",

Em seguida, Pitel perguntou sobre a ordem de Bin e o funkeiro respondeu: "Eles estão tudo no grau 1 ali". "Qualquer um", completou a assistente social. "O que sortear ali, vai!", acrescentou o MC dando risada.

A alagoana, então, diz que eles precisam se organizar por achar que não dará tempo de se organizarem com as próximas dinâmicas. "Acho que amanhã forma o paredão...dá para conversar amanhã sobre isso. Porque a gente precisa ver o Líder né?", disse a sister.

"Mas se for hoje?", perguntou Bin. "Se for do lado de lá, todo mundo vai na Alane", respondeu Pitel. "Todo mundo vai na Alane, então é isso", concluiu o artista.