BBB 24: MC Bin Laden compartilha como foi reencontro com mãe biológica

Em entrevista, MC Bin Laden abriu detalhes de sua relação familiar e falou sobre reencontro com a mãe biológica. "A gente se perdoou"

Nesta semana, uma entrevista concedida por MC Bin Laden ao programa de rádio Chupin viralizou nas redes sociais. Durante a conversa, o funkeiro, que atualmente participa do Big Brother Brasil 24, revelou detalhes sobre a relação familiar.

O cantor deixou de morar com a mãe biológica aos 12 anos de idade após ela o expulsar de casa, mas voltou a ter contato depois de ficar famoso. "Eu voltei a encontrar minha mãe. Não era um convívio próximo, a gente se perdoou", disse ele à rádio.

"Minha mãe de sangue me expulsou de casa quando eu tinha de 12 para 13 anos. 'O que você fez para ser expulso?', é a pergunta que mais me fazem. Minha mãe me agredia pra caramba quando eu era menor e ela queria que eu fizesse parte da religião dela, mas eu não me sentia confortável. Então, ela não queria que eu morasse lá porque, para ela, para todo mundo se dar bem todo mundo teria que seguir a religião dela", contou, sem citar a religião da mãe, que faleceu em 2022.

O MC também compartilhou que antes de ser adotado pela pastora Mariza Ventura aos 18 anos, foi morar com o pai e era rejeitado pelos avós. "Primeiro, fui morar com meu pai, que era tranquilão, na dele. Minha avó (paterna) odiava a minha mãe e falava: 'Sua mãe tentou tirar você quando você ainda estava na barriga dela. Tentou abortar duas vezes'. Para mim, foi um choque. Pensava: 'Não era nem para eu ter nascido'", relatou Bin.

Ainda nesta semana, após MC Bin Laden se envolver em uma discussão calorosa com Davi na última segunda-feira, 25, Mariza pediu perdão pelo cantor. "Me senti na obrigação e na dívida com a internet de vir aqui. Sei que o que aconteceu com o Davi e o Bin foi muito desagradável, mas, nesse momento, peço para orarem por eles. Ali é o sonho deles, temos que orar. Eu como mãe estou sofrendo muito, não só pelo Jefferson", disse ela sobre a briga no BBB, em um vídeo compartilhado com a CARAS Brasil.

MC Bin Laden analisa rivais

Na tarde desta quinta-feira, 28, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre os integrantes do Quarto Fada. Deitado em uma das camas do Quarto Gnomo, o funkeiro analisou o comportamento do grupo rival, e afirmou que não vê eles "falando mal de ninguém". Ele ainda falou sobre o grupo se sentir atacado e perseguido, e que essa é a narrativa que o público quer defender.

"Você está sendo você, eu estou sendo eu, falando mesmo o que você acha, o que você pensa, o que você acha. E ali, às vezes, parece que não. Às vezes, a galera é mais história de vidas simples, enxergando um lado bom. É sempre assim, enxergando um lado bom. Eu não enxergo eles como o lado mal, porque eu não vejo eles falarem mal de ninguém. É o que eu vejo, tá? Não estou defendendo, pelo amor de Deus", começou o cantor.

A nutricionista interrompeu o brother e disparou: "Eles falam muito", garantiu a sister. O funkeiro continua: "Eu não vejo eles falando mal, a gente fala mal para caramba. A gente fala muito mal, desde o começo. Só que eu não vejo eles falando mal", ressaltou.

E seguiu: "Eu vejo eles, às vezes, mais cantando o dia todo, brincando, pulando na piscina ali pelados... Limpando mais a casa, fazendo mais comida, sempre mais alegres, se sentindo sempre atacados, perseguidos... Talvez, essa narrativa foi uma narrativa que o público quis defender", opinou ele. "Comprou", comentou Giovanna. "Comprou", concordou.

Bin, então, confessou que não ficará surpreso caso os integrantes do Quarto Fada cheguem na final. "Por isso que eu falo, que nenhum dos cinco ali vai me surpreender se chegar na Final e ganhar. Não vai ser surpresa, por isso eu incluo o Matteus, por isso eu coloco os cinco ali. Essa narrativa que todo mundo têm de igual, que eles são super amigos, super unidos, não é a mesma narrativa daqui desse lado. Você vê que quase ninguém aqui é unido", completou.