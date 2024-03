BBB 24: Mãe de MC Bin Laden pede perdão pelo filho após briga com Davi

Em vídeo compartilhado com a CARAS Brasil, Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, lamentou confusão com Davi e pediu orações para os confinados no BBB

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden (30), pediu perdão pelo cantor após a briga com Davi (21) que aconteceu na noite desta segunda-feira, 25. Os confinados do BBB 24 discutiram após o Sincerão e precisaram ser separados pelos demais brothers para não partirem para a agressão.

"Me senti na obrigação e na dívida com a internet de vir aqui. Sei que o que aconteceu com o Davi e o Bin foi muito desagradável, mas, nesse momento, peço para orarem por eles. Ali é o sonho deles, temos que orar. Eu como mãe estou sofrendo muito, não só pelo Jefferson", disse ela sobre a briga no BBB , em um vídeo compartilhado com a CARAS Brasil.

"Peço perdão pelo meu filho. Nesse momento, temos que mandar energia boa, orar, clamar. Pela mãe do Davi que está muito nervosa também, pela mãe do [Lucas] Buda, da Fernanda, das meninas, do [Matteus] Alegrete... Todos. Eles são uma família que está confinada."

A confusão começou quando MC Bin Laden decidiu acertar as contas com Matteus (27), que o chamou de falso durante o Sincerão. No meio da briga, Davi entrou na discussão para defender seu aliado e xingou o cantor.

"Otário, traíra", disparou o motorista de aplicativo. "Está me peitando? O que você quiser, eu quero em dobro!", rebateu o músico. "Você traiu a Fernanda e a Pitel. Traiu o Rodriguinho", disse o baiano. "Não vou abaixar pra você não, seu comédia", retrucou o cantor, que correu na direção do brother para encará-lo, mas foi impedido por Lucas.

A discussão continuou aos gritos pela casa e os dois precisaram ser separados pelos outros confinados, e, na sequência, os dummies que estavam presentes, por conta do Sincerão, também alertaram a dupla para interromper a discussão, que seguia acalorada.

Por fim, a voz do Big Boss ordenou que os dois parassem imediatamente com a discussão. "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disse. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se". Agora, fãs e internautas pedem a expulsão dos dois.