BBB 24: Davi e MC Bin Laden serão expulsos do reality?

Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga intensa após o Sincerão desta segunda-feira, 25, no BBB 24; web pede expulsão

O Sincerão desta segunda-feira, 25, rendeu altas emoções na casa mais vigiada do Brasil. Após o fim da dinâmica do BBB 24, Davi (21) e MC Bin Laden (30) deram início a uma confusão generalizada, que contou com empurrões, xingamentos, bate-boca e, agora, resultaram em pedidos de expulsão.

ENTENDA A BRIGA ENTRE DAVI E MC BIN LADEN

Tudo começou quando Bin Laden decidiu acertar as contas com Matteus (27), que o chamou de falso durante a dinâmica. No meio da briga, Davi entrou na discussão para defender seu aliado e xingou o cantor. "Otário, traíra", disparou o motorista de aplicativo. "Está me peitando? O que você quiser, eu quero em dobro!", rebateu o músico.

"Você traiu a Fernanda e a Pitel. Traiu o Rodriguinho", rebateu o baiano. "Não vou abaixar pra você não, seu comédia", retrucou o cantor, que correu na direção do brother para encará-lo, mas foi impedido por Lucas (24).

A briga continuou aos gritos pela casa e os dois precisaram ser separados pelos outros confinados, e, na sequência, os dummies que estavam na casa, por conta do Sincerão, também alertaram a dupla para interromper a discussão, que seguia acalorada.

Por fim, a voz do Big Boss ordenou que os dois parassem imediatamente com a discussão. "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disse. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se."

Após a briga, internautas começaram a pedir a expulsão de Davi e MC Bin Laden. "O próprio boninho interferiu e falou 'passaram do ponto'. Já passou da hora de anunciar essas agressões. A produção sabe que isso não foi aceitável e até agora estão sendo omissos. Os dois expulsos já", escreveu uma.

O próprio boninho interferiu e falou "passaram do ponto". JÁ PASSOU DA HORA DE ANUNCIAR ESSAS EXPULSÕES. A produção sabe que isso não foi aceitável e até agora estão sendo omissos. OS DOIS EXPULSOS JÁ! #bbb24pic.twitter.com/RCI2eCRNey — ᥣ ᥱ ᥣ ყ 🌞 (@lelynoone) March 26, 2024

"Os participantes, em completo desespero, vendo que a situação estava em total descontrole, pediram ajuda e interferência da produção do programa. Situação lamentável, a Globo prcisa se posicionar da única forma possível: os dois devem ser expulsos", afirmou outra.

Os participantes, em completo desespero, vendo que a situação estava em total descontrole, pediram AJUDA e interferência da produção do programa. Situação lamentável, a Globo PRECISA se posicionar da única forma possível: os dois devem ser expulsos.#bbb24pic.twitter.com/8gMpOH3V3U — LoBBBa 🐺 (@soulsisternot_) March 26, 2024

CONFIRA TRECHO DA BRIGA ENTRE DAVI E MC BIN LADEN NO BBB 24: