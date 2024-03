BBB 24: Brothers analisam Queridômetro e opinam sobre Fadas: "Previsíveis"

Nesta terça-feira, 19, enquanto analisavam a atualização do Queridômetro no BBB 24, o grupo do Quarto Gnomo opinou sobre as Fadas dentro do jogo

Nesta terça-feira, 19, o grupo do Quarto Gnomo se reuniu para conferir as atualizações do Queridômetro. Os brothers analisaram os emojis que receberam e definiram as Fadas como 'previsíveis'.

A transcista Leidy Elin logo notou o que deram para ela: “Olha, três alvos”. Nesse momento, Giovanna pontuou que MC Bin Laden recebeu mais corações do que Matteus, o que pode indicar uma possível mudança na dinâmica das relações dentro do programa.

“Todo mundo igual ali. Três alvos, um vômito”, disse Fernanda"Está todo mundo igual. Eles são tão previsíveis”, opinou a Líder da Semana.

Ao final, as sisters brincaram com a sequência parecida de emojis que receberam. Confira:

Brothers analisam Queridômetro e opinam sobre Fadas. Foto: Reprodução/Globoplay

Raquele comenta sobre falarem mal de Isabelle

No Sincerão da última segunda-feira, 18, a emparedada Raquele causou ao jogar em sua vez que Beatriz e Alane teriam falado mal de Isabelle antes de se aproximarem da dançarina. Depois do fim da dinâmica, a doceira comentou sobre sua fala.

Em conversa no Quarto do Líder com Giovanna, a participante, apontada .como planta algumas vezes dentro e fora da casa, revelou que não ouviu ou viu a dupla falando mal da manauara, mas que soube da informação por Leidy Elin.

"Coloquei Isabelle ali também porque quero, óbvio, e para ressaltar que, por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando, para ela abrir o olho", falou Raquele explicando sua escolha.

"Também foi inteligente, eu que fui meio burra", analisou Giovanna. A doceira voltou a falar e disse que as participantes falavam mal da dançarina. "Não adianta falar que não falava mal não, porque falava, sim. E eu joguei no vento mesmo. Eu não escutei, Leidy me contou, joguei lá. Brasil, volta aí, recapitula, pega o vídeo e joga aí", falou a doceira.

"Diz que Isabelle olhava estranho, que não sei o quê, e agora está aí. Isabelle já está pensativa, Davi já está com a cara feia", afirmou Raquele. Depois, a doceira contou que não deu tempo de falar mais do baiano no Sincerão. "Eu ia falar que ele se sente o alecrim dourado. Durante uma discussão, uma briga, ele pode gritar com todo mundo, falar palavrão", contou Raquele. "E quando vai brigar com ele, ele pede para falar mais baixo. (...) Quem solta palavrão que nem ele faz, é mal-educado. Você não viu ele falando com Leidy? É falta de educação, mal-educado mandar os outros tomar no c*, só ele pode. É baixo", destacou a doceira.