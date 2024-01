BBB 24: Boninho joga a real sobre estratégias de MC Bin Laden: ‘Bagunçou tudo’

Diretor do BBB24, Boninho solta o verbo sobre o comportamento de MC Bin Laden e promete reviravolta no casa mais vigiada do Brasil

Na última quinta-feira, 25, MC Bin Laden bagunçou a casa mais vigiada do Brasil ao anunciar suas estratégias como líder da semana. Mas o diretor do Big Brother Brasil 24, Boninho usou as redes sociais para contar que o reinado do funkeiro não deve durar muito tempo, já que o Big Fone promete causar uma reviravolta no reality show da Globo.

Para quem não acompanhou, MC Bin Laden surpreendeu ao colocar alguns de seus aliados na mira do paredão. Boninho jogou a real e disse que essa pode ser uma forma do cantor proteger seus amigos, mas que a estratégia não é garantida. Através de seu perfil oficial no Instagram, o diretor se divertiu ao assistir as escolhas do funkeiro.

“BBB News: Bin Laden bagunçou tudo. Nem a gente entendeu a estratégia dele, que pode ser uma estratégia de salvar os amigos [...] e tudo indica que o Big Fone vai bagunçar tudo. Então, amanhã, durante o programa, vai ser super importante entender como é que eles vão se resolver", disparou Boninho em um vídeo.

Na legenda, o diretor ainda destacou outras dinâmicas que podem comprometer o jogo arriscado do funkeiro: “Será que Bin está montando uma estratégia de proteger os amigos da casa ao colocar dois camarotes na mira do líder? Só que eles não sabem que o big fone vai embaralhar tudo. Ainda tem três chances dos indicados se salvarem”, disse.

“Bigfone, anjo e imunizado. Se Bin montou uma estratégia e os indicados escaparem, ele vai ficar sem opção e pode derrubar o jogo dele! Bora ver os próximos capítulo”, o diretor comentou sobre o jogo do funkeiro, que colocou quatro brothers na mira do paredão, Davi e Isabelle, e seus aliados Wanessa e Rodriguinho.

Vale mencionar Bin tentou confundir os confinados ao posicionar os amigos entre possíveis indicados, mas caso seus rivais encontrem uma saída para berlinda, ele se verá obrigado a escolher um dos amigos para encarar o paredão. Inclusive, durante a madrugada, Davi e Isabelle já cogitaram acampanhar ao lado do telefone da casa.

MC Bin Laden cria estratégia para desestabilizar rivais:

Além de eleger dois brothers rivais para ficar em sua mira, o funkeiro ainda criou uma estratégia para desestabilizar o desempenho de dois de seus adversários, Davi e Isabelle. Durante a madrugada, o cantor abriu o jogo sobre um de seus planos ousados em conversa com suas aliadas, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

Bin contou que pretende usar um dos recursos da liderança para prejudicar o sono dos rivais, assim, eles ficarão com sono e não terão um bom desempenho na prova do anjo. Além de atrapalhar o jogo de seus desafetos, ele também pretende acordar outros colegas de confinamento, que podem salvar seus adversários.