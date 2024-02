BBB 24: Bin Laden relata história sobre 'apocalipse' sem saber da polêmica no Carnaval

Sem saber da polêmica envolvendo Ivete Sangalo e Baby do Brasil, MC Bin Laden falou sobre 'apocalipse' dentro do BBB 24

Confinado no BBB 24, da Globo, MC Bin Laden nem imagina, mas mencionou um assunto que tem sido bastante comentado fora do reality show. Em uma conversa com os brothers da casa, o funkeiro relatou uma história sobre sua participação em um retiro espiritual envolvendo 'apocalipse' e 'arrebatamento'.

Nos últimos dias, o evento bíblico se tornou um dos assuntos mais comentados após a polêmica envolvendo as cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil durante o Carnaval. O brother, por sua vez, contou um episódio curioso a respeito do mesmo tema.

De acordo com ele, enquanto estava no retiro espiritual, um homem falava sobre o arrebatamento durante a madrugada, por volta das 3h. "Passou um rapaz gritando na janela: 'Jesus voltou'", iniciou o artista.

Na sequência, MC Bin Laden contou aos colegas de confinamento que acreditava que estivesse vivendo o arrebatamento. "Eu vim para o retiro espiritual, teve o arrebatamento, minha mãe subiu. Eu fiquei desesperado. Eu queria falar com minha mãe. Minha mãe foi salva", declarou ele.

Wanessa Camargo, que estava presente no bate-papo, perguntou se o funkeiro chegou a pensar que estivesse morto no momento. Ele, então, respondeu: "Já ouviu falar do arrebatamento? Que Jesus vai voltar?", questionou Bin Laden.

"Sim, do apocalipse", disse a namorada de Dado Dolabella. "Eu achei que tinha acontecido. Fiquei desesperado. Tinham outros que estavam chorando", explicou o cantor, por fim.

Bin está na sala contando sobre algumas situações que aconteceram no Retiro que ele foi. Estão acompanhando? pic.twitter.com/LAaLcEFoQG — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 14, 2024

O que aconteceu entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil?

A cantora Ivete Sangalo viveu um momento inesperado durante a passagem do seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, na madrugada deste domingo, 11. Ela estava na frente de um camarote quando foi surpreendida com uma pregação religiosa da cantora Baby do Brasil e precisou agir rapidamente.

Tudo começou quando Baby resolveu anunciar o apocalipse para a multidão. "A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo", disse a cantora veterana.

Então, Ivete ouviu isso com uma expressão de verdadeira surpresa, mas reagiu de forma rápida e respondeu. "Eu não vou deixar acontecer. Não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse", disse ela. Confira!