BBB 24: Bin Laden recorda confusões no reality e conclui: 'Davi me passou'

Analisando sua participação em brigas do BBB 24, MC Bin Laden disse acreditar que Davi soma o maior número de confusões da edição

Faltando pouco menos de um mês para o BBB 24 chegar ao fim, os brothers sobreviventes do reality show da Globo recordaram alguns momentos marcantes do confinamento nesta terça-feira, 26. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, MC Bin Laden e Giovanna conversaram sobre as brigas da edição.

Ao longo do bate-papo descontraído entre os integrantes do quarto Gnomo, o funkeiro analisou todas as confusões que já se envolveu no programa. Apesar de ter discutido com muitos rivais ao longo do jogo, ele acredita que Davi é o brother que soma o maior número de desentendimentos.

"Eu me envolvi em muita confusão aqui, mas acho que o Davi me passou, não passou, não?", questionou Bin Laden. "Você arrumou confusão com ele, duas vezes, com o Michel", brincou Giovanna. "Com a [Wanessa] Camargo", complementou o cantor, relembrando uma breve troca de farpas que teve com a cantora.

"Tá, então, com a Camargo e com a Cunhã [Isabelle]. Só? Com o Nizam, você chegou a brigar?", perguntou a Líder da semana. "Não, a gente teve uma conversa", garantiu o brother.

Em seguida, Giovanna mencionou as confusões de Davi: "Ele brigou com você, ele brigou com o Michel, ele brigou com o Buda [Lucas Henrique], ele brigou com o Rodriguinho, brigou com a Leidy, com a Yasmin", citou a nutricionista. "E com você? Chegou a ter uma discussão ou não?", indagou Bin Laden, recebendo uma resposta negativa da sister.

O assunto seguiu e os jogadores recordaram que além dos nomes citados, Davi também chegou a discutir com Wanessa Camargo e Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do jogo. "Ele teve confusão com mais gente", conclui MC Bin Laden.

Vale lembrar que, durante a madrugada desta terça-feira, 26, logo após a dinâmica do Sincerão, Bin e Davi protagonizaram uma briga tensa e precisaram ser contidos por outros brothers da casa, juntamente com um Dummy.

TRETA INTENSA ENTRE DAVI X MC BIN LADEN #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/TMhs8lRgXg — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024

Equipe de Bin Laden rebate hater após briga

A equipe do cantor MC Bin Laden se pronunciou após ele ser alvo de haters nas redes sociais por causa da briga com Davi no BBB 24, da Globo. Um internauta comparou o passado dos dois participantes e alfinetou o cantor. Com isso, a equipe dele saiu em defesa do artista.

O internauta escreveu: "Davi é criado na pipoca de Bell; Bin Laden é criado na base da lasanha churrasco e pipoca doce". Ao ler isso, a equipe de Bin Laden negou a declaração do hater e relembrou o passado difícil do artista. Confira!