Equipe de Bin Laden rebate hater após briga no BBB 24: ‘Muita luta’

Após briga com Davi no BBB 24, MC Bin Laden é alvo de ataque de hater e a equipe dele se pronuncia nas redes sociais

A equipe do cantor MC Bin Laden se pronunciou após ele ser alvo de haters nas redes sociais por causa da briga com Davi no BBB 24, da Globo. Um internauta comparou o passado dos dois participantes e alfinetou o cantor. Com isso, a equipe dele saiu em defesa do artista.

O internauta escreveu: “Davi é criado na pipoca de Bell; Bin Laden é criado na base da lasanha churrasco e pipoca doce”. Ao ler isso, a equipe de Bin Laden negou a declaração do hater e relembrou o passado difícil do artista.

"Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos, não estamos aqui pra entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional. Mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje. Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história que o Bin construiu", escreveram.

Bin Laden encara o botão da desistência

O último Camarote restante dessa edição, MC Bin Laden, encarou o botão de desistência nesta madrugada de terça-feira, 26, na casa do BBB 24. O cantor ficou parado olhando para o objeto após protagonizar uma briga tensa com Davi.

Aos berros e chegando muito perto de uma agressão física, o brother e o motorista de aplicativo se desentenderam feio depois da dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 25, que teve muita fumaça e treta.

Após os acontecimentos quentes e de ter levado até uma bronca do Big Boss sobre ter passado do ponto, MC Bin Laden ficou olhando para o botão na parede da sala. O relógio no momento estava vermelho. Vale lembrar que ele está no Paredão enfrentando Davi, Leidy Elin e Matteus.