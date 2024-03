BBB 24: O que será? Vaza câmera de suposto Quarto Secreto

Após briga feia no BBB 24, vaza câmera com nome de "Quarto Secreto"; possível ambiente será aberto para movimentar ainda mais o jogo

Pode ser que um novo cômodo seja adicionado ao cenário do BBB 24 para movimentar ainda mais o jogo. Nesta terça-feira, 26, após a briga feia entre Davi e MC Bin Laden, que quase acabou em agressão física e expulsão, vazou uma câmera com nome de "Quarto Secreto".

Quem acompanha o Globoplay pode ver o nome do suposto novo ambiente da casa mais vigiada do Brasil. Depois, a opção desapareceu do aplicativo e os fãs do reality show ficaram sem saber o que poderia ser.

Vale lembrar que o Quarto Secreto já teve em outras edições. No BBB 23, Fred Nicácio e Marília disputaram uma vaga no programa após irem para o cômodo fora da casa.

Nesta segunda-feira, 25, aconteceu o Sincerão que acabou em confusão generalizada. Davi e MC Bin Laden quase se agrediram fisicamente. O Big Boss mandou um recado sério para eles sobre a situação.

Sonia Abrão pede expulsão de Bin Laden e Davi

A casa do BBB 24 quase teve uma briga com agressão nesta segunda-feira, 25, após o fim do Sincerão. MC Bin Laden e Davi discutiram de perto e quase se bateram. A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre o momento e pediu a expulsão dos dois participantes.

Apesar de não terem trocado agressões físicas ao serem segurados por outros brothers e até um dummy aparecer na casa para apartar, a jornalista acredita que os dois passaram muito do ponto e merecem sair do jogo.

"EXPULSÃO PARA BIN E DAVI! Eu não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB24, que possam me fazer mudar de opinião! Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total!", disse a comandante do A Tarde É Sua. Leia mais aqui.