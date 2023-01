BBB 23: Fred e Marília chegam no quarto secreto. Quem deve ser eliminado?

Fred e Marília disputam a segunda etapa do paredão do BBB 23 e um deles será eliminado na quinta-feira. Saiba como é o quarto secreto

Na noite desta segunda-feira, 24, Fred Nicácio e Maríliaforam para o quarto secreto do BBB 23 após enfrentarem a votação contra a dupla Key Alves e Gustavo. Agora, os dois disputam a preferência do público para saber quem realmente será eliminado do reality show na quinta-feira, 26.

A chegada deles ao quarto secreto foi registrada pela transmissão ao vivo do reality show. Eles se depararam com um quarto com clima decoração de um depósito do BBB 23, incluindo itens do Monstro e de outras dinâmicas do programa. O quarto conta com uma televisão, onde eles vão poder assistir a momentos da convivência da casa do reality show e também cards para que possam ouvir as conversas.

Agora, Fred e Marília são rivais no jogo e um deles será eliminado em breve. O público deve votar no site da emissora para decidir quem deixa o Big Brother Brasil e quem volta para a casa com uma imunidade.

Saiba como é o quarto secreto do BBB 23