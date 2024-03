BBB 24: Bia se revolta com sister: 'Planta quer bater as folhinhas'

Após sister tomar atitude contra ela no jogo, Bia se revolta e detona participante; vendedora do Brás acredita que ela seja uma planta

Após não ter tido a oportunidade de participar da Prova do Líder nesta quinta-feira, 21, no BBB 24, por ter sido votada por Giovanna, que venceu a disputa pela segunda vez consecutiva, Beatriz ficou revoltada e detonou a participante.

Em conversa com seus aliados, além de prometer colocar a nutricionista no Monstro para perder as regalias da liderança e acesso às câmeras na central do líder, a vendedora do Brás criticou a postura dela dentro da casa e a chamou de planta.

Explicando sobre uma conversa que teve antes de colocar a sister como alvo, Beatriz comentou: "Eu falei sobre a questão do pé dela. Eu falei: 'Queria ouvir de você, Giovanna, porque sei que machucado o pé não é legal'. Para tentar entender o lado dela, aí ela mencionou um dia que a porta abriu, veio todo mundo para cá, inclusive eu, e aí ela deu a opinião dela".

"Por isso para mim ela é uma planta, ela é uma planta que está no Big Brother que pensa que a produção vai falar 'vem que tem um botão aqui'. Isso para mim é uma planta, uma planta que quer bater as folhinhas, mas não está conseguindo", disparou.

Beatriz seguiu contando para Alane, Davi e Matteus sua decisão e completou: "Para mim é uma planta que só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado, deixa".

Sabendo de trapaça de Buda, Fernanda critica sister

A casa ficou bastante agitada nesta quinta-feira, 21, após a fofoca que Lucas Henrique fez para Fernanda e a confeiteira tirou a limpo a situação com Isabelle. Ainda no Quarto do Líder, além de ter achado a reação da dançarina estranha, a participante, que causou nos últimos dias ao falar dos filhos, resolveu analisar o desempenho de Alane.

Mesmo sabendo que Buda fez uma espécie de trapaça para atrapalhar a jovem na Prova do Líder, Fernanda comentou que a considera bem "ruinzinha" nas disputas que tem na casa. Leidy Elin então concordou com a amiga. Veja o que ela disse aqui.