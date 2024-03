BBB 24: Fernanda tira a limpo fofoca de Buda com sisters: 'Era isso'

Após Lucas Henrique contar fofoca, Fernanda tira a limpo história com Isabelle e Alane; sisters negaram e tiraram satisfação com Buda

Após a Prova do Líder nesta quinta-feira, 21, no BBB 24, Lucas Henrique protagonizou algumas situações de destaque no reality show. Além de revelar que trapaceou na disputa para prejudicar sister, o professor de capoeira fez uma fofoca para Fernanda.

O participante então falou para a confeiteira que viu Isabelle olhando para ela na prova bem no momento que estava rindo e que a manauara teria interpretado o riso como deboche dela. Incomodada com a situação, Fernanda então foi ao Quarto Fadas esclarecer a história e acabou descobrindo que Buda pode ter inventado.

“O Buda veio me contar uma coisa que eu nem imaginava: ‘Pô, a Cunhã tava olhando pra você do outro lado como você estivesse rindo dela e da Alane. Eu só pisei numa bolinha e tava rindo da bolinha, então eu queria saber se era isso”, começou a amiga de Pitel.

"Eu? Negativo! Ele falou isso?", disparou Isabelle. "Deixa eu terminar de contar a história, antes de ir tomar uma providência. Porque eu pisei em uma bolinha e a ia dar um tombo feio do c***, aí eu fiquei rindo", falou Fernanda. E segue explicando: "Ele chegou pra mim e falou assim: 'A Cunhã estava olhando pra você do outro lado como se você estivesse rindo dela e da Alane', aí eu falei, bom, eu só pisei em uma bolinha e estava rindo da bolinha, aí eu queria saber se era isso".

Isabelle então saiu do quarto e foi atrás de Lucas Henrique. Alane, que também estava no quarto, comentou: "Eu vou perguntar pra ele também porque eu nem te vi rindo".

