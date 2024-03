BBB 24: Fernanda fica surpresa com reação de sister: 'Maluca'

Após fofoca de Lucas Henrique causar confusão na casa, Fernanda fica surpreendida com reação de sister ao tirar história a limpo

Após o fim da Prova do Líder e Giovanna ficar novamente com o poder por mais uma semana, os brothers protagonizaram uma pequena confusão na casa. Depois da discussão controlada, Fernanda comentou no Quarto do Líder que ficou surpresa com a reação de Isabelle.

Isso porque, a confeiteira não imaginava que a dançarina tiraria satisfação com Buda ao saber o que ele falou sobre ela. "Eu não esperava aquela reação dela, não. Essa garota é meio maluca", opinou Fernanda, que tinha ido ao Quarto Fadas esclarecer a fofoca de Lucas Henrique com Isabelle.

Giovanna então pontuou que acha que a manauara já foi com sede ao pote falar com Buda justamente porque foi ele que falou com Fernanda. A sister, então, contou para todos tudo o que falou com a manauara. Leidy Elin, que também estava no cômodo, falou que ouviu Isabelle falando de energia, e deduziu que ela estivesse falando de Lucas Henrique.

"Entendi p**** nenhuma, porque se realmente estava todo mundo achando que eu estava rindo da cara dela, eu falei: 'Cara, eu não quero que fique essa impressão'", falou Fernanda. E concluiu: "Mas não, quis comprar um barulho...".

Após a Prova do Líder, além de ter revelado que fez uma trapaça na disputa para prejudicar Alane, Lucas Henrique falou para Fernanda que viu Isabelle olhando para ela justamente no momento em que a confeiteira estava rindo e que ela teria visto o riso com deboche para ela.

Fernanda fingindo que foi falar do Buda no Fadas na inocência e eles ACREDITANDO. Por isso a Bia é perfeita quando diz o que seria dos espertos se não fossem os otários? A jogada dela foi tão genial que nem os aliados desconfiaram. #BBB24pic.twitter.com/olQzEC6AW9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2024

Fernanda tira a limpo fofoca de Buda com sisters: 'Era isso'

Após a Prova do Líder nesta quinta-feira, 21, no BBB 24, Lucas Henrique protagonizou algumas situações de destaque no reality show. Além de revelar que trapaceou na disputa para prejudicar sister, o professor de capoeira fez uma fofoca para Fernanda.

O participante então falou para a confeiteira que viu Isabelle olhando para ela na prova bem no momento que estava rindo e que a manauara teria interpretado o riso como deboche dela. Incomodada com a situação, Fernanda então foi ao Quarto Fadas esclarecer a história e acabou descobrindo que Buda pode ter inventado. Veja como foi o momento aqui.