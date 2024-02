BBB 24: Beatriz fala sobre Wanessa no paredão: 'Direto'

Será que indicaria? Após colocar Rodriguinho na berlinda, Beatriz fala sobre a possibilidade de Wanessa ser colocada no paredão

Líder da semana, a comerciante do Brás Beatriz falou sobre a possibilidade de Wanessa Camargo parar no paredão. Em conversa com sua amiga Alane, a sister comentou sobre a cantora ser emparedada.

Após ter colocado Rodriguinho na berlinda, a participante do reality show analisou que a artista só vai para o paredão assim como o colega de profissão: pelo voto direto. Bia comentou que pela casa a namorada de Dado Dolabella provavelmente não irá.

"Wanessa também só vai se alguém puxar. Ou alguém pegar [a liderança] e colocá-la no Paredão, direto", analisou a comerciante. "Tipo Rodriguinho. Ela não vai assim, pela casa", reforçou a sister, fazendo referência ao pagodeiro.

"Vamos ver como vai ser depois da liderança, né? Eu tenho que esperar o pior, já, filha. Ser bombardeada", disse a vendedora. "Não imagina o pior, não tem que esperar o pior. Pelo contrário, tem que esperar coisa boa. Tem que ter pé no chão, mas não tem que ficar imaginando o pior", aconselhou Alane.

Ainda na manhã desta segunda-feira, 26, Alane foi chamada de "sem noção" pelo emparedado Lucas Henrique, que foi colocado direto no paredão por Isabelle.

Leia também:Sonia Abrão debocha de Rodriguinho no paredão: 'Tão doce'

Como foi a formação do Paredão?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de paredão. A tensão já estava presente desde o início, com o professor Michel se safando do paredão graças ao poder do anjo autoimune. Além disso, ele teve o direito de imunizar outra sister, escolhendo Giovanna para ficar livre da berlinda por mais uma semana.

Na sequência, a líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com a vendedora, também deveria indicar alguém e ela escolheu mandar Lucas Henrique disputar sua vaga na casa. Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e indicou Fernanda.

Para finalizar a formação da berlinda, a casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Por isso, os outros dois participantes disputam uma vaga no confinamento ao lado de Rodriguinho.