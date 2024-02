BBB 24: Sonia Abrão debocha de Rodriguinho no paredão: 'Tão doce'

Após ver Rodriguinho no paredão, Sonia Abrão debocha de mudança de comportamento do cantor após ser colocado na berlinda; veja

A apresentadora Sonia Abrão não deixou de comentar a ida do cantor Rodriguinho para o paredão do BBB 24. Nesta segunda-feira, 26, a comunicadora fez uma publicação em sua rede social e falou sobre o artista ter mudado de postura.

Até então bem reclamão e não se mostrando interessado em ficar na casa, inclusive até cogitando apertar o botão de desistência, o Camarote foi criticado pela comandante do A Tarde É Sua ao aparecer diferente.

"BBB24 Como o Paredão transforma as pessoas, né? RODRIGUINHO tãooooooo doce, tãooooooo humilde, tãoooooo simpático! Só que não!!!! Tãoooooo falsiane, sim, sem dúvida, com certeza!", disse ela ao postar um vídeo dele defendendo sua permanência no reality show.

Após ser colocado na berlinda pela líder Bia, Rodriguinho falou sobre querer sair e estar com sua família. "Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou.

Como foi a formação do Paredão?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de paredão. A tensão já estava presente desde o início, com o professor Michel se safando do paredão graças ao poder do anjo autoimune. Além disso, ele teve o direito de imunizar outra sister, escolhendo Giovanna para ficar livre da berlinda por mais uma semana.

Na sequência, a líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com a vendedora, também deveria indicar alguém e ela escolheu mandar Lucas Henrique disputar sua vaga na casa. Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e indicou Fernanda.

Para finalizar a formação da berlinda, a casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Por isso, os outros dois participantes disputam uma vaga no confinamento ao lado de Rodriguinho.