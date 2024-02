BBB 24: Lucas Henrique detona sister após Raio-X: 'Sem noção'

Após sister demorar durante o Raio-X, Lucas Henrique detona participante durante conversa com Leidy Elin; brother deu sua opinião

O emparedado Lucas Herique se mostrou descontente com a atitude de uma sister durante o Raio-X desta segunda-feira, 26. Colocado no paredão por Isabelle, o professor comentou com Leidy Elin como Alane considera a atriz "sem noção".

O brother falou sobre isso ao ouvir da trancista que a amiga de Beatriz demorou bastante em sua vez no Raio-X. "Só a Alane demorou quase quatro minutos. Ela falou: 'Ai, gente, esqueci, tava fazendo pedido...'", contou Leidy Elin. "Pô, gente sem noção. É só quando terminar o Raio-X, você voltar e apertar o botão...", disse Lucas Henrique ao saber do ocorrido.

A sister concordou e revelou: "O Davi falou que eu fiz em um minuto e meio. Fiz muito rápido, dei a mesma coisa para todo mundo [no Queridômetro]. Falei: 'Deixa o Lucas ficar, deixa o Rodrigo ficar'. Rodrigo, eu votei nele? Votei nele, mas deixa ele ficar porque agora eu falo mais com ele. Lucas também, deixa meu amigo ficar'".

Como foi a formação do Paredão?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de paredão. A tensão já estava presente desde o início, com o professor Michel se safando do paredão graças ao poder do anjo autoimune. Além disso, ele teve o direito de imunizar outra sister, escolhendo Giovanna para ficar livre da berlinda por mais uma semana.

Na sequência, a líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com a vendedora, também deveria indicar alguém e ela escolheu mandar Lucas Henrique disputar sua vaga na casa. Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e indicou Fernanda.

Para finalizar a formação da berlinda, a casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Por isso, os outros dois participantes disputam uma vaga no confinamento ao lado de Rodriguinho.