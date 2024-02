BBB 24: Após briga na web, esposa de Rodriguinho e Salgadinho se recusam a comentar treta

Esposa de Rodriguinho, do BBB, Bruna Amaral trocou farpas com Salgadinho na web; procurados pela CARAS Brasil, ambos se recusaram a comentar briga

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, trocou farpas com o cantor Salgadinho neste sábado, 17. Os dois discutiram nas redes sociais após o amigo de longa data do brother do BBB 24 declarar apoio a Davi, um dos oponentes do participante do grupo Camarote.

Procurados pela CARAS Brasil, Bruna e Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, mais conhecido como Salgadinho, não quiseram comentar a briga que se tornou assunto na web. Nas redes, a esposa do participante do BBB afirmou que o cantor devia ficar longe de sua família.

Tudo começou quando a esposa de Rodriguinho se mostrou desconfortável com as atitudes do cantor. "Você torce para quem quiser e tá tudo bem! O problema é dizer que é amigo, e todos os dias eu ler comentários seus desnecessários a respeito desse amigo", disse ela, para Salgadinho.

O músico então apagou algumas publicações relacionadas ao reality, e aproveitou para rebater a esposa do amigo. "Vocês viram que eu estou fazendo bastante comentários sobre o BBB, mas levei uma bronca da produção porque estou falando demais", começou.

"Já que eu falei bastante coisa, vou dizer agora que não estou torcendo para ninguém do BBB, vou falar só de música", alfinetou o músico. "Espero que a esposa do Rodrigo, que bloqueou meus comentários para respondê-la, entenda que declaro apoio pra quem eu bem entender, e espero que respeite isso. Até agora não falei do Rodrigo."

Bruna rebateu o músico. "O problema não está em para quem você torce; você torce para quem quiser e está tudo bem! O problema é dizer que é amigo, e todos os dias eu ler comentários seus desnecessários a respeito desse amigo."

"Amigo de verdade enaltece os erros para a pessoa que errou, e não em página de internet. Se estivéssemos falando de dois adolescentes até seria compreensível, mas como um homem maduro nessa situação, vejo que a amizade realmente não existe."

"Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo' do meu marido. Obrigada", finalizou ela. "Não vou te responder em respeito aos mais de 35 anos que conheço o Rodrigo", rebateu Salgadinho.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BRUNA AMARAL, ESPOSA DE RODRIGUINHO, PARTICIPANTE DO BBB 24: