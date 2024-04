BBB 24: Alane reflete sobre adversários: "Eu estaria com medo"

Em conversa com Beatriz na área externa do BBB 24, Alane os aliados de Giovanna e Lucas Henrique terem sido eliminados

Neste sábado, 6, Alane conversou com Beatriz sobre os adversários do Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, as duas refletiram sobre as dificuldades da reta final do jogo, e citaram Giovanna e Lucas Henrique, os únicos integrantes que restaram dos grupos rivais.

"Eles estão vendo as pessoas do lado deles saírem desde o Rodriguinho, imagina como deve ser difícil para eles? Deve dar uma sensação de 'por que eu vou continuar lutando, se eu sei que não vou?'. Deve ser muito ruim isso", opinou a bailarina.

A vendedora também falou sobre a situação. "Imagina... a gente que sobreviveu a tantos paredões sempre acha que a gente vai sair", observou a sister. "Realmente acho que não tem luta fácil aqui dentro", falou Alane.

Em seguida, a paraense fez uma reflexão. "Fiquei olhando para a Giovanna e para o Buda [Lucas Henrique] deitados no chão, assim... eu não sei como eu estaria no lugar deles, acho que estaria só chorando, com medo, eu estaria com muito medo. É difícil para a gente, mas é muito difícil para eles também", ressaltou a sister.

Beatriz concordou com a amiga, e ainda avaliou o comportamento de Giovanna. "Ela tá bem calma", pontuou a vendedora.

Vale lembrar que Alane, Davi e Giovanna estão no décimo oitavo paredão do reality show da TV Globo.

Lucas Henrique faz promessa ousada para que Giovanna não seja eliminada

Pouco tempo após mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique e Giovanna foram para a área externada da casa cumprir o 'Castigo do Monstro'. Enquanto cantavam e dançavam, o professor de Educação Física fez uma promessa ousada para que a nutricionista, que enfrenta Alane e Davi na berlinda, não seja eliminada.

Durante a conversa com a mineira, o brother confessou que iria entrara na piscina completamente sem roupa, igual os integrantes do grupo Fada fizeram recentemente. "Aí, Brasil, se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina", afirmou ele.

Após não obter nenhuma respostada de Giovanna, Lucas brincou com a proposta. "Vai sair com rejeição máxima agora. O Brasil: 'Deus me livre!'", disse o capoeirista, rindo da situação com a mineira. Saiba mais!