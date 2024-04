BBB 24: Alane diz que Davi tem medo de Bia: 'Sabe seu potencial'

Acha que é muito forte? Alane diz que Davi deve ter medo de enfrentar Bia no paredão; sister enalteceu sua aliada em conversa

Ao ver sua aliada, Beatriz, enfrentando Davi e Isabelle no paredão, Alane deu sua opinião sobre o baiano, que protagonizou algumas discussões com a vendedora do Brás após colocá-la como egoísta no Sincerão.

Nesta terça-feira, 10, as duas conversaram no gramado e depois de dizer que acredita que o motorista de aplicativo será eliminado, a bailarina então compartilhou que pensa que ele tem medo de enfrentar Bia na berlinda.

Alane então relembrou quando conheceu a amiga no confinamento: "Te achei doidinha assim, mas falei: 'Essa menina é boa'. [...] Então até quando uma pessoa não está como sua aliada, até quando uma pessoa está lá concorrendo contigo ela consegue reconhecer o seu potencial".

"Qualquer pessoa reconhece. Eu lembro dos 30 segundos que estava eu, você e Pitel no Paredão, você estava falando, eu olhei para a Pitel e ela estava assim, para ti. Com olhar de admiração. E talvez ela tenha que, por ter ficado em grupos diferentes, que ter guardado essa admiração e tentado transformar essa admiração em raiva, ou em argumento", falou Alane.

A paraense ainda acrescentou: "O Davi deve estar com medo porque ele sabe do seu potencial. Até quem concorre contigo sabe e te admira".

Para quem não sabe, as enquetes mais conhecidas na internet apontam a saída de Beatriz após a vendedora protagonizar algumas discussões com Davi. Em entrevista a Play, da Globo, o irmão da comerciante revelou que ela tem dívidas, sujou o nome sujo da mãe e quanta ela realmente ganha com seus trabalhos.

Sonia Abrão detona postura de Bia na briga

Sonia Abrão, mais uma vez, não poupou ao falar sobre Beatriz no Big Brother Brasil 24. Durante o programa A Tarde É Sua desta terça-feira, 09, a apresentadora comentou a briga da vendedora com Davi.

Na Roda da Fofoca, ela afirmou que o brother teve razão ao colocar a plaquinha de 'egoísta' na sister. “E no Sincerão, o Davi não mentiu! Os vídeos estão aí para provar, ele não mentiu, ele simplesmente estava coberto de razão, é egoísmo total, é mais do que isso, é malvadeza”, avaliou. Saiba mais aqui.