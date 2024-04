BBB 24: Alane desabafa sobre enfrentar Matteus e Isabelle no Paredão

Após deixar a Prova do Finalista, Alane desabafou sobre o sentimento de enfrentar um Paredão contra Matteus e Isabelle: "Muito medo"

Nesta sexta-feira, 12, pouco tempo após deixar a Prova do Finalista do BBB 24, Alane conversou com Matteus sobre seu desempenho na disputa e confessou o medo de enfrentar o aliado e Isabelle no Paredão.

Em conversa no banheiro da casa, a paraense revelou que só pensava em sua mãe durante a prova. "Agora é uma coisa que foge do nosso controle. Mas todo mundo deve estar numa felicidade danada da garra que tu tem", consolou Matteus.

"Mas ela deve estar arrasada... Um Paredão contigo e com a Isabelle. É fé, só", lamentou a bailarina. "Alane, olha quantos Paredões tu foi já", disse Matteus. "Eu não fui em nenhum Paredão com vocês. Mas eu não quero pensar nisso agora", rebateu a sister.

"Eu também, vou ficar nem pensando. Eu tô triste comigo", respondeu o brother, fazendo referência ao seu desempenho na prova. "Tu não teve culpa, Matteus, tu deu o teu melhor", consolou Alane.

Vale lembrar que o gaúcho foi o primeiro a deixar a prova, com pouco mais de duas horas de resistência, já Alane chegou aos minutos finais da disputa, ao lado de Davi, mas acabou desistindo após 10 horas.

A sister continuou desabafando sobre temer o resultado do Paredão. "Tô com muito medo de ir pro Paredão com vocês dois". Na sequência, Matteus diz novamente que não quer pensar no assunto e reclama sobre sua desistência da Prova do Finalista.

"Tu não conseguia nem andar, Matteus. Como tu vai se sentir mal por isso? Não é uma prova fácil", disse a bailarina, que o aconselha a olhar toda sua trajetória no BBB 24 e focar em todas as provas que venceu durante a temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por alane dias 🪷 (@alane)

Alane tem crise de choro depois da prova

Alane teve mais uma crise de choro depois de desistir da última prova do Big Brother Brasil 24 e não garantir um lugar na final. A sister deixou a prova após 10h e agora enfrentará o paredão contra Isabelle e Matteus.

No Quarto Fada, a bailarina deitou na cama para descansar e falou sozinha sobre a apreensão de estar no último paredão da temporada. "Ai, meu Deus, eu não quero ir embora daqui assim, aos 45 do segundo tempo", desabafou em lágrimas.

Em seguida, ela falou sobre a tensão de disputar a preferência do público ao lado do casal recém-formado. "Como é que eu vou pro Paredão com um casal lindo desses? Quem sou eu perto deles?", questionou.

"Égua, por que eu faço isso comigo, cara? Por que eu faço isso comigo?", disparou aos prantos. "Se a Bia tivesse aqui, ela ia dizer: 'Não, faz igual a Joelma falou, lute até o final'. Aí eu ia falar, minha mãe fala isso também", continuou.

A paraense citou novamente a amiga Beatriz, eliminada na noite da última quinta-feira, 11. "Quem é que vai falar as coisas pra eu acreditar em mim agora? De quem eu vou cuidar agora?", disparou.

Secando as lágrimas, Alane relembrou a trajetória das duas durante o programa e desabafou que elas queriam estar juntas na final do BBB 24. "Tô sozinha", desabafou chorando novamente.

Um dos três será eliminado no domingo, 14. Já os outros dois se juntarão a Davi na disputa pelo prêmio milionário.