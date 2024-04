BBB 24: Alane confessa medo de ficar de fora da final: "Não ser escolhida"

Durante uma conversa com Beatriz, Alane confessa para a amiga que está com medo de ficar de fora da final do Big Brother Brasil 24

Na sala do Big Brother Brasil 24, na noite desta quarta-feira, 10, Alane conversou com Beatriz e revelou que está com medo de ficar de fora da final do reality show da TV Globo. O programa chega ao fim na próxima terça-feira, 16.

O desabafo da bailarina aconteceu após a vendedora, que enfrenta Davi e Isabelle no paredão, perguntar como a sister estava se sentindo. "Amiga, eu estou tentando curtir. Eu estou com muito medo do Paredão de quinta-feira. Estou com medo de não ganhar a prova, morrer na beira e não ir pra final", confessou ela.

Alane afirmou que está tentando ficar mais tranquila para curtir a festa de hoje. "Eu estou tentando curtir hoje. Entendeu? Pelo menos hoje é um dia que estou tranquila, não estou no Paredão", disse a paraense, que acrescentou: "Estou assim, nervosa por ti, não vou negar. Nervosa pelo Paredão de amanhã, mas no geral eu não estou com nenhuma preocupação sobre mim agora", analisou.

Por fim, a bailarina contou que está com medo de não ser escolhida pelo público para ser uma das finalistas do programa. "Estou com medo de não ganhar a prova amanhã e aí não ser escolhida pelo Brasil para estar na final. Pra ficar, sabe?", desabafou.

Beatriz, então, tentou animar a amiga. "Eu sinto no meu coração que você está cotada para a final, mesmo se você não ganhar a prova", afirmou a vendedora.

Beatriz e Alane criticam fala de Davi

Mais cedo, Alane e Beatriz conversaram na área externa da casa do Big Brother Brasil 24 sobre Davi. Durante o papo, a bailarina falou sobre o motorista de aplicativo ter chamado a vendedora do Brás de "egoísta", e ressaltou que é uma "palavra forte". Além disso, elas relembraram a treta do limão, entre o baiano e Deniziane, e como ele se sentiu quando a sister usou o mesmo termo.

"Olha, eu acho que o Davi sabe que o egoísta é uma palavra forte porque, quando a Anny chamou ele de egoísta, ele ficou arrasado", recordou a paraense. "Eu mesma falei para a Anny: Acho que a palavra egoísta, não é nem a palavra, é o argumento", lembrou a paulista. "Mesmo que ele tivesse usado essa palavra numa intenção não tão forte, como soou, egoísta, de qualquer forma, é uma pessoa que pensa em si", pontuou Alane. Confira a conversa!