BBB 23: Sarah Aline faz desabafo após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato: ''Sentimento de vergonha''

Após MC Guimê e Cara de Sapato serem eliminados do BBB 23, Sarah Aline disse que se sentiu envergonhada por ter visto as situações

A sister Sarah Aline (25) conversou com Domitila (38) após expulsão de MC Guimê (30) e Cara de Sapato (33) da casa do BBB 23 na noite de quinta-feira, 16.

Na área externa, os brothers comentaram sobre as situações que presenciaram durante a desta do líder na noite anterior. Sarah contou para Domi que está com um sentimento de culpa ao relembrar que o lutador de MMA estava com Dania Mendez (31) no Quarto Fundo do Mar, e ela e Marvvila (23) ficaram escondidas atrás da porta vendo os dois.

"Eu fiquei com um sentimento de vergonha quando o Tadeu falou. A primeira cena que veio na minha cabeça foi aquela do cobertor, e eu fiquei me sentindo constrangida de não ter percebido que isso poderia ser mal interpretado", desabafou a sister.

A psicóloga recordou que chegou a trocar olhares com Marvvila. "O que está me batendo agora é que na hora que ele [Cara de Sapato] botou o cobertor, eu olhei pra Ma. Só que ela [Dania] começou a rir, brincando. E aquilo na minha cabeça foi o suficiente pra eu ignorar os dois segundos que eu olhei", disse.

Domitila tenta consolar a aliada no jogo e afirmou que não irá mais se repetir. Sarah ainda destacou que não quer se colocar em um local de culpa, mas, sim, de alerta. "Na hora que ela começou a rir, na minha cabeça foi o suficiente. Mas não é", analisou.

BBB 23: Lexa viaja para reencontrar MC Guimê após eliminação

Após a expulsão de MC Guimê do BBB 23, a cantora Lexa (27) fretou um jatinho particular para reencontrar o marido. O funkeiro foi eliminado do programa ao lado de Cara de Sapato por conta das atitudes deles durante a festa com a mexicana Dania Mendez, acusados de assédio.

Nos stories de seu Instagram, já na madrugada desta sexta-feira, 17, Lexa mostrou que estava indo ao encontro do ex-brother, acompanhada da mãe, Darlin Ferrattry.

"Agora mais calma, estou pegando um jato que acabei de fretar pra ir pro Rio de Janeiro pra conversar, botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser vida", começou falando no vídeo. "Mas, principalmente, estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer, só Deus sabe. São quase 10 anos juntos. É muito tempo. Sou um ser humano e minhas dores são válidas", acrescentou.

