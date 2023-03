BBB 23: Sarah Aline aponta nomes para o próximo paredão: ''Aí rola um embate''

Líder da semana no BBB 23, Sarah Aline especula sobre próximo paredão e faz planos para tentar salvar aliada caso seja indicada

Aproveitando os últimos dias de liderança no BBB 23, Sarah Aline (25) bateu um papo com Marvvila (23) no Quarto do Líder na noite de quarta-feira, 29, sobre o próximo paredão do reality show!

Enquanto Ricardo (30) estava dormindo, a psicóloga relembrou que as sisters do Quarto Deserto falaram em votar em Domitila Barros (38) e analisou o jogo para tentar fazer com que a Miss Alemanha vença a berlinda caso seja indicada.

"Se elas vão colocar a Domitila, dá para colocar Bruna (Griphao) e Larissa. Não as duas juntas. Ou Bruna ou Larissa", disse Sarah. "Que aí rola um embate. Acho interessante. Verdade", concordou Marvvila. "Depende de quem ganhar o Líder", reforçou a psicóloga. "Na verdade, vai ficar bem dividido. Pode ser que Bruna ou Larissa botem a Domitila direto, se elas ganharem, mas tenho minhas dúvidas", acrescentou Marvvila.

"Tem possibilidade de todas elas colocarem a Domitila direto. Acho que pode ficar dividido, mas acho que sim. Depende muito de quem ganhar o líder. Se elas forem fazer o que a Domitila falou mesmo, eu colocaria uma das duas, a Bruna ou a Lari", declarou a líder da semana. "Vamos tentar esse líder aí", disse a cantora. "Se uma delas ganharem a liderança, não falo nada até o dia da votação", finalizou Sarah Aline.

Bruna e Larissa acreditam que sister pode ser eliminada

Após o resultado do último paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto se sentiram mais encorajadas a fazerem novas jogadas com a volta de Bruna Griphao e Aline Wirley da berlinda. Inclusive, a atriz e Larissa falaram mais uma vez sobre indicar Domitila ao paredão.

Em conversa - que até resultou em discussão da professora de Educação Física com Amanda - as sisters do Quarto Deserto mostraram acreditar que a miss Alemanha tem grandes chances de sair do reality se for para a berlinda.

"Domitila tem chance de sair muito grande", declarou Larissa, que até viu uma indireta no discurso de Tadeu Schmidt para ela colocar a participante no paredão

"Ela nao vai dar outro tido no pé... Vai baixar a guarda, porque viu que não tem muito pra onde correr, ela vai baixar a guarda, porque viu que cag** no pau", declarou Bruna Griphao.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!