BBB 23: O discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Tina

Tadeu Schmidt faz discurso de eliminação com alfinetada para os três emparedados e lição sobre o jogo no BBB 23: 'nenhum de vocês três foi o craque do jogo'

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o discurso de eliminação da noite desta terça-feira, 7, para dar uma lição sobre o jogo do BBB 23 para os participantes do reality show. Antes de anunciar a saída de Tina da dinâmica, ele alfinetou a participação dos três emparedados da semana – Tina, Cezar Black e Gabriel Santana – na temporada e também citou a dinâmica de jogar em dois grupos que está acontecendo no programa.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Tina:

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 19. É apenas o terceiro paredão e sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa: se eu vou voltar do paredão, aí vocês vão ver! Vou fazer isso, vou fazer aquilo... Mas precisa ir para o paredão para perceber isso? Correndo o risco de sair e não botar isso em prática? Isso vale para todos. Qualquer hora é hora para perceber que o rumo não está legal e corrigir a direção. Aos três emparedados eu vou dizer o que eu nem precisava dizer: nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Show de bola vocês não deram, ou não estariam aí", afirmou ele.

"Cezar Black não se encontrou na dupla, não se encontrou no grupo, não se encontrou na casa. Ainda não descobriu qual é a história que é dele no BBB. Mostrou fragilidade e está aí, segundo paredão seguido. Gabriel é campeão de citações no Jogo da Discórdia por duas semanas seguidas. Alguma coisa ele está fazendo ou não fazendo que acabou colocando não uma plaquinha, mas um alvo na testa dele. Todos aqui têm várias escolhas para fazer o tempo inteiro e qualquer uma dessas escolhas pode ser decisiva. A Tina atendeu o Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no paredão. Será que fez as escolhas certas em todos esses momentos? Vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, articularam grandes estratégias, mas não podem esquecer que não é o grupo que vai para o paredão, quem vai para o paredão é o indivíduo", declarou.

"E quem está na linha de frente quando dois exércitos entram em combate? Não podem ser os generais. Tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente. Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército, se o inimigo vê você como o combatente mais fraco, mais vulnerável, mais fácil de ser abatido. Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental, para ninguém querer que você saia. E há inúmeras formas de fazer isso, jogando, se posicionando, mostrando força, mostrando carisma, mostrando que você é incrível. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para todos vocês, e talvez não. Quem sai hoje é você, Tina", finalizou.