BBB 23: Ricardo vence a Prova do Anjo e choca com escolha para Castigo do Monstro

Ricardo leva a melhor na disputa pela Prova do Anjo no BBB 23 e coloca brother na Xepa ao escolher o Castigo do Monstro

No início da tarde deste sábado, 18, os brothers disputaram a quinta Prova do Anjo na casa do BBB 23 e Ricardo venceu a dinâmica!

O líder da semana, Cezar Black, e Larissa não participaram da competição. Na Prova do Líder de quinta-feira, 16, a professora de Educação Física sorteou a consequência de não participar da disputa pela liderança.

"Hoje na prova vocês vão ter três desafios. No primeiro, precisam achar a bebida gelada, depois precisam achar o cupom de desconto para usar no app. E, por fim, ganha o Anjo quem fizer a entrega a mais rápida", explicou o apresentador Tadeu Schmidt sobre as regras da prova.

Ricardo levou a melhor na disputa final contra Gabriel Santana e Sarah Aline e venceu a Prova do Anjo desta semana no programa. Surpreendendo, Ricardo colocou Cristian e o líder Cezar Black no Castigo do Monstro. Com isso, o enfermeiro deixa de ser do VIP e foi para a Xepa. Vale lembrar que é a segunda semana seguida do enfermeiro no Castigo.

Os brothers terão que passar o tempo todo vestidos de irritadinhos. Ao sinal do Monstro, deverão ir até a área reservada e perdem 300 estalecas.

Confira trechos da Prova do Anjo no BBB 23:

BBB 23: Cristian compra o Poder Curinga da semana

Na manhã deste sábado, 18, o brother Cristian se tornou o novo dono do Poder Curinga. Ele fez o maior lance no leilão pelo poder e recebeu uma missão que vai mexer com a formação do paredão neste domingo, 19.

Nesta semana, o Poder Curinga é o Poder do Silêncio. Com isso, Cristian poderá escolher um dos colegas para não votar neste domingo. Por enquanto, o rapaz não sabe qual é o seu poder, ele só descobrirá na formação do paredão.

O paredão da semana já começou a ser formado na quinta-feira, 16. Durante a prova do líder de resistência, uma das consequências era ser indicado direto para o paredão. Quando saiu da dinâmica, Fred sorteou a consequência do paredão e já está na berlinda.

