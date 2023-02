BBB 23: Cristian compra o Poder Curinga. Saiba o que ele fará na formação do paredão!

Cristian dá o maior lance para comprar o Poder Curinga da semana no BBB 23 e terá missão no próximo domingo

Na manhã deste sábado, 18, o brother Cristian se tornou o novo dono do Poder Curinga. Ele fez o maior lance no leilão pelo poder e recebeu uma missão que vai mexer com a formação do paredão neste domingo, 19.

Nesta semana, o Poder Curinga é o Poder do Silêncio. Com isso, Cristian poderá escolher um dos colegas para não votar neste domingo. Por enquanto, o rapaz não sabe qual é o seu poder, ele só descobrirá na formação do paredão.

O paredão da semana já começou a ser formado na quinta-feira, 16. Durante a prova do líder de resistência, uma das consequências era ser indicado direto para o paredão. Quando saiu da dinâmica, Fred sorteou a consequência do paredão e já está na berlinda.

No domingo, o anjo vai dar a imunidade parauma pessoa e o líder indicará um brother ou sister para o paredão. Logo depois, Cristian usará o seu poder curinga e a casa fará a votação aberta na sala. O emparedado pela prova do líder terá o poder do contragolpe. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta.

Tadeu Schmidt desmente rumores sobre Cezar Black

Na noite de sexta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt chamou o VAR após rumores de que Cezar Black teria dormido na prova do líder de resistência. Os rumores circularam na internet e a produção do BBB 23 fez questão de mostrar um destaque da imagem para provar que o rapaz não dormiu.

A produção mostrou que Cezar ficou de olhos abertos e estava olhando para as unhas na cena que viralizou na internet. “Esse momento do Cezar precisa ser visto com mais atenção. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Reparem que o Cezar está claramente com os olhos abertos, com o olhar voltado para as mãos que estão se mexendo. É a posição típica de quem está vendo as unhas. Eu mesmo faço desse jeito para ver as unhas”, disse ele.

Logo depois, ele completou: “A gente fez questão de mostrar porque alguém poderia se confundir. E achar, ah o cezar dormiu nessa hora. Claramente não foi isso que aconteceu”. Assim, Cezar Black foi coroado como o líder da semana.