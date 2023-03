BBB 23: Ricardo fica chocado com recado de Paula para ele: ''Não é possível''

Larissa revela que Paula fez harmonização facial e deixa Ricardo Alface 'em choque' ao dizer que a ex-sister está esperando por ele

Na área externa da casa do BBB 23, Larissa (24) comentou com os brothers sobre não ter reconhecido Paula (28) após harmonização facial em uma foto durante sua participação no programa Mais Você, da Globo.

Na madrugada desta sexta-feira, 24, levando informações externas para o confinamento, a professora de Educação Física falou da mudança de visual da biomédica.

"Não fiz nada de estética iguais as meninas já fizeram", disse a sister. "A Paulinha tá outra pessoa?", questionou Bruna Griphao, que já tinha ouvido um comentário de Fred Nicácio.

Larissa, então, relembrou o dia que foi entrevistada por Ana Maria Braga. "A Ana Maria Braga perguntou: 'Você reconhece essa pessoa?'. E eu não reconheci. Juro que não foi deboche", contou a professora de Educação Física. "Você tá falando sério? Você tá de brincadeira que ficou assim?", perguntou Amanda.

"Ela tá finérrima. Ela fez harmonização, stylist, empresário. Ela estava contando que foi ao shopping e gastou não sei quantos mil", respondeu Larissa. Rapidamente, as sisters questionaram como ela conseguiu esse dinheiro. "Trabalho dela. Ela tá trabalhando pra caraca. Mas foi engraçado. Eu falei: 'Tomara que esse ricavírus me pegue'", brincou ainda.

Larissa ainda contou para Ricardo Alface (30) sobre o recado que Paula pediu para dar a ele. "Ela mandou recado pra você, que a tua irmã e o irmão dela são amigos e que ela te ama", revelou a sister. "É real mesmo?", questionou ele, mostrando que ficou surpreso.

Momentos depois, no Quarto do Líder, Ricardo conversou com Sarah Aline sobre a relação dos dois no jogo após descobrir que o jogo de Larissa pode ter sido prejudicado por ter se envolvido com Fred. O biomédico comentou que não quer que isso aconteça com eles.

A psicóloga, então, perguntou como ele está com as informações trazidas pelos ex-BBBs que retornaram ao reality sobre Paula, e ele respondeu: "Só lembrei do passado. Imagine ter um ex-namorado, que conviveu durante um tempo, tem afeto grande, e vocês terminaram, mas não tem notícia nenhuma. Você segue a sua vida."

Sarah recordou que Nicácio havia comentado sobre Paula: "O Fredão falou que ela disse que está te esperando".

Alface admitiu que ficou surpreso com a informação. "Eu fiquei em choque mesmo na hora, porque pra mim morreu. Não é possível que ainda existe alguma coisa", avaliou ele, que na sequência, declarou que o que está vivendo com a psicóloga é verdadeiro da parte dele.

"Eu respeito muito realmente o sentimento que você possa ter por ela, o que vocês construíram. [...] A maneira como vocês romperam aquilo que vocês tinham não foi casual como acontece normalmente", comentou Sarah sobre a relação dos dois.

Confira:

#bbb23

Larissa acabando o namoro de Alface e Sarah.



Deu recado de Paula:

"Ela te ama"pic.twitter.com/MTEZHHBLlA — (@Eu_simplesment) March 24, 2023

Ricardo diz ter ficado em 'choque' após descobrir que ex-sister está esperando ele

https://t.co/vg7zxzfqqb#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/nTOynB7uv2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2023

BBB 23: Paula toma atitude drástica após indiscrição de fãs

Na noite de quinta-feira, 23, a biomédica Paula Freitas aproveitou a conversa com alguns ex-colegas de confinamento durante a Casa do Reencontro para reclamar do assédio que sofreu dos fãs do Big Brother Brasil 23 depois que foi eliminada do reality da Globo.

Paula contou que não consegue mais mexer em seu próprio celular em público. A biomédica reclamou que sempre tem alguém olhando suas mensagens que ela eventualmente está trocando com seus amigos. “Outro dia, eu estava no avião e o menino pediu para tirar uma foto comigo. Beleza, tirei. Deu cinco minutos, ele estava olhando descaradamente, enquanto eu estava conversando com minha mãe no WhatsApp”, revelou.

“Agora eu só mexo no celular embaixo do meu moletom”, brincou a ex-participante, que está novamente confinada, esperando a decisão final do público para quem deverá voltar a disputar o prêmio milionário da casa mais vigiada do país.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!